تعرف إلى الطقس المتوقع في الدولة خلال الأيام المقبلة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم رطباً صباحاً خاصة على السواحل وغائماً جزئياً على بعض المناطق.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة.

البحر متوسط إلى مضطرب الموج خاصة في عمق الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.

ويكون الطقس غداً الثلاثاء غائماً جزئياً إلى صحو بوجه عام والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كيلومتراً في الساعة.

حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويوم الأربعاء يتوقع أن يكون الطقس غائماً جزئياً إلى صحو بوجه عام ومغبراً أحياناً على بعض المناطق نهاراً.. والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط غرباً وتكون مثيرة للغبار نهاراً وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة.

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والبحر متوسط الموج إلى مضطرب خاصة غرباً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

أما يوم الخميس فيكون الطقس رطباً صباحاً خاصة شمالاً وغائماً جزئياً شرقاً بعد الظهر وتميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط غرباً تكون مثيرة للغبار نهاراً، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة.

البحر مضطرب خاصة غرباً يصبح متوسط الموج ليلاً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

ويتوقع أن يكون الطقس يوم الجمعة رطباً صباحاً على السواحل مع احتمال تشكل ضباب خفيف وغائماً جزئياً على بعض المناطق مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة.

البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.