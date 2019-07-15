نهيان بن مبارك يحضر حفل السفارة الفرنسية باليوم الوطني

أبوظبي (وام) حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه سعادة لودوفيك بوي سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما حضر الحفل الذي أقيم في فندق الريتز كارلتون في أبوظبي، معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، وأحمد العطار نائب مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وشهاب أحمد الفهيم الوكيل المساعد لشؤون المراسم بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعبيد الحيري مساعد الوزير للشؤون الأمنية والعسكرية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعدد من كبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة، وجمع من أبناء الجالية الفرنسية المقيمة بالدولة.

وأشاد السفير الفرنسي، في كلمة له بهذه المناسبة، بالعلاقات الثنائية بين بلاده ودولة الإمارات التي تشهد تطوراً وتنامياً مستمراً في المجالات كافة، مشيراً إلى أن الإمارات تعد ثاني أكبر شريك تجاري لفرنسا في منطقة الشرق الأوسط.

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