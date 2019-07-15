رئيس الدولة يصدر قانوناً بتأسيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة

أبوظبي (وام) أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بإنشاء هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة تتبع المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

ونص القانون على أن تكون للهيئة شخصية اعتبارية مستقلة، وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف، وتختص بوضع استراتيجية شاملة لتطوير الطفولة المبكرة في الإمارة، ومراجعة السياسات والبرامج المتعلقة بالطفولة المبكرة وتقييمها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى اقتراح التشريعات والسياسات والأنظمة المتعلقة بالطفولة المبكرة ورفعها للاعتماد وفقاً للتشريعات السارية.

وتعرف مرحلة الطفولة المبكرة على أنها المرحلة من بداية الحمل إلى سن ثماني سنوات، كما منح القانون الهيئة الصلاحيات اللازمة لإدارة وتنفيذ المسائل المتعلقة بالطفولة المبكرة، والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لوضع الخطط اللازمة لتطوير برامج الطفولة المبكرة وكيفية تقديم الخدمات المتعلقة بها. ويندرج تحت اختصاصات الهيئة إعداد البحوث والدراسات المتخصصة في مجال تطوير الطفولة المبكرة، والاطلاع على أفضل الممارسات المحلية والإقليمية والعالمية، واقتراح أفضل الحلول والتوصيات.

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