أبوظبي (وام) استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس في قصر الشاطئ معالي ليندا رينولد وزيرة الدفاع الأسترالية التي تزور الدولة حالياً.

وبحث سموه والوزيرة الأسترالية.. علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وإمكانات تطويرها، خاصة التعاون والتنسيق المشترك في المجالات والشؤون الدفاعية والعسكرية، كما استعرضا عدداً من القضايا والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن زايد يبحث مع وزيرة الدفاع الأسترالية التعاون المشترك في المجالات والشؤون الدفاعية والعسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.