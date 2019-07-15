سعود المعلا يوجه بتسخير الإمكانيات لمشروع محطة التحلية بأم القيوين

أم القيوين (الاتحاد)

وجه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بتسخير كل إمكانيات الإمارة لتنفيذ مشروع إنشاء محطة تحلية مياه، دعماً للاستراتيجية، التي تسهم في تحقيق الاستدامة ودفع عجلة التنمية في الدولة.

وخصصت حكومة أم القيوين، أرضاً على شاطئ بالمدفق بالقرب من منطقة الراعفة، لإنشاء المحطة، وباشر مطور المشروع أعمال الدراسات الطبوغرافية والجيوتقنية ومسح الأعماق والأثر البيئي، للتأكد من عدم وجود تأثيرات له على الثروة البحرية، كما بدأ في تحديد مواقع الدخول والخروج تمهيداً للبدء في أعمال التطوير، التي تشغل 250000 متر مربع.

ويأتي المشروع بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، للمساهمة في تعزيز استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 وبرامجها الرئيسة، وتشجيعاً للقطاع الخاص على الاستثمار طويل الأجل في المناطق الشمالية، ومن المتوقع تشغيل المحطة في عام 2021.

وأكدت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، أنها ستنفذ شبكة مياه تشمل خطوط نقل رئيسية وخطوط توزيع وخزانات مياه ومحطات ضخ لتغطية كافة أنحاء المناطق الشمالية، وتقدر التكلفة التقديرية لهذه المشاريع بحوالي 2 مليار درهم، وستطرح قريباً منصات إحلال لشبكات المياه القديمة وإنشاء شبكات توزيع جديدة بهدف تخفيض نسبة الفاقد المائي إلى أقصى ما يمكن، وتقدر التكلفة التقديرية لهذه الشبكات بـ200 مليون درهم.

وستعمل الهيئة على تزويد المشروع بنظام المنتج المستقل بالشراكة مع حكومة أم القيوين وشركة مبادلة للاستثمار وشركة «أكوا باور» مشاريع أخرى بنفس النمط، بالتكامل مع الحكومات المحلية والقطاع الخاص المستثمر في قطاع الطاقة. وستواصل الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء تنفيذ رؤيتها التي تتوافق مع رؤية الحكومة الرشيدة في الاستمرار في تحسين البنية التحتية للمرافق الأساسية في الدولة، ومنها مرفقا الماء الكهرباء والاستثمار فيهما وتسخير أحدث التقنيات للنهوض بالتنمية المستدامة، وسيوفر المشروع احتياجات المياه الكاملة للقطاع السكاني والتجاري والزراعي والصناعي للمنطقة الشمالية من الدولة.