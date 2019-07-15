5467 عقد زواج في أبوظبي 2018

أبوظبي (الاتحاد)

بلغ عدد عقود الزواج في إمارة أبوظبي خلال العام الماضي، 5467 عقداً، بانخفاض4.1% عن عام 2017، وبلغت نسبة عقود الزواج التي بها طرف مواطن، سواء زوج أو زوجة، 70.3% من إجمالي العقود المسجلة بحسب تقرير إحصاءات الزواج والطلاق 2018 الصادر عن مركز الإحصاء في أبوظبي أمس.

وقال التقرير: «بلغت نسبة الزواج المختلط بين المواطنين وغير المواطنين 21.7% في عام 2018، وبلغ متوسط العمر عند الزواج للمواطنين الذكور 27.7 سنة، مقارنة بـ 24.6 سنة للمواطنات، وبفارق 3.1 سنوات بينهما».

وأضاف التقرير، أنه تم تسجيل 2025 حالة طلاق في محاكم إمارة أبوظبي، وبلغت نسبة الحالات التي بها طرف مواطن، سواء مطلق أو مطلقة، 70.3% من إجمالي حالات الطلاق المسجلة.

معدلات النمو

سجل إجمالي عقود الزواج المسجلة للعام الماضي زيادة سنوية مقدارها 5.9% منذ عام 1979، كما سجل عدد حالات الطلاق زيادة سنوية بلغت 4.2% منذ عام 1979،

وبلغت نسبة المتزوجين من المواطنين في الإمارة 59.1 %- ممن يبلغون 15 سنة فأاكثر-، وحوالي 35 % من المواطنين - الذين يبلغون 15 سنة فأكثر- لم يتزوجوا أبداً.

يوليو الأعلى

سجل شهر يوليو أعلى عدد في حالات الطلاق في الإمارة العام الماضي، بواقع 213 حالة، فيما سجل شهر أغسطس أقل عدد حالات طلاق بواقع 105 حالات. وأظهرت البيانات أن حوالي ثلثي حالات الطلاق للمواطنين طلاق متجانس بنسبة (66.4%)، 28.5 % من واقعات الطلاق خلال 2018 لم تكمل السنة من الزواج، ونسبة 62 % من واقعات الطلاق لم تكمل أربع سنوات.

Advertisements

عقود الزواج

سجل شهرا نوفمبر وديسمبر أعلى شهور سجلت فيها عقود زواج خلال عام 2018 في أبوظبي بواقع 503 عقود لكل منهما، وأقلها في شهر يونيو بواقع 322 عقداً.

وبلغ متوسط العمر عند الزواج 29.1 سنة للذكور عامة، وحوالي 26.1 سنة للإناث عامة خلال 2018، بينما بلغ متوسط العمر للمواطنين الذكور 27.7 سنة، و24.6 سنة للمواطنات.

كما يعد متوسط العمر عند الزواج للمواطنين في منطقة أبوظبي الأعلى، مقارنة بمنطقتي العين والظفرة، وذلك على مستوى الذكور والإناث، على حد سواء، حيث بلغ 28.3 و 25.0 سنة على التوالي.