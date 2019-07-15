«شؤون الوطني» تستعرض مراحل الانتخابات وإجراءات المشاركـة

أبوظبي (الاتحاد)

استضاف مجلس سالم بن كبينة الراشدي في أبوظبي محاضرة بعنوان «انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019»، نظمتها وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع مكتب شؤون المجالس في ديوان ولي العهد ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الوعي السياسي، وتحفيز المجتمع على المشاركة في انتخابات المجلس المقبلة. وتناولت المحاضرة التي قدمها العميد الدكتور محمد بطي ثاني الشامسي، نائب مدير أكاديمية شرطة دبي بالوكالة، بمشاركة مجموعة كبيرة من المواطنين، أهمية المشاركة في الانتخابات المقبلة تأكيداً على عمق الولاء والانتماء، ودعماً لمسار التنمية السياسية، وصولاً إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي في خدمة الوطن، وتحقيق مصلحة المواطن. وقال الدكتور الشامسي: «قطعت الإمارات في إطار تنفيذ برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خطوات مهمة للغاية في العمل على بناء نموذج برلماني يحتذى به على مستوى العالم، حيث أظهرت الدورات الانتخابية الثلاث السابقة وعياً مجتمعياً كبيراً بضرورة المشاركة الفاعلة في دعم العملية الانتخابية لتمكين المجلس الوطني الاتحادي، وتفعيل دوره في مناقشة القضايا والموضوعات التي تحظى باهتمامهم، كما جسدت حرصاً واضحاً لدى أبناء الوطن على دعم مسيرة التنمية والتطور والازدهار في شتى المجالات». وأضاف: «مواصلة مسيرة البناء والمحافظة على المنجزات التي تحققت على مدار السنوات الماضية مسؤولية مشتركة تتطلب المشاركة الواسعة في دعم العملية الانتخابية، وصولاً إلى تحقيق رؤية القيادة بإيجاد مجلس أكثر التصاقاً بقضايا الوطن والمواطن، داعماً لتوجهات حكومة دولة الإمارات الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، وصناعة مستقبل مزدهر للأجيال القادمة».