زراعة جلد لمريضين من غشاء المشيمة بدبي

دبي (الاتحاد) نجح أطباء قسم الحروق وجراحة التجميل بمستشفى راشد بالتعاون مع مستشفى لطيفة في زراعة غشاء المشيمة كجلد تعويضي لمريضين كانا يعانيان من حروق وتشوهات كبيرة وصلت إلى 40% من مساحة الجلد، وذلك لأول مرة على مستوى الدولة، مما يعد إنجازاً جديداً يضاف إلى رصيد الإنجازات التي حققتها هيئة الصحة بدبي خلال السنوات القليلة الماضية، وعززت من قدراتها التنافسية على الخارطة العالمية للسياحة الصحية.

وقال الدكتور مروان الزرعوني استشاري ورئيس قسم الحروق وجراحة التجميل بمستشفى راشد، إن العملية الأولى تم إجراؤها لمريض في الأربعين من العمر وصل إلى المستشفى وهو يعاني من حروق سطحية وعميقة من الدرجة الثانية على مساحة 40% من الجسم حيث تم زراعة غشاء المشيمة كجلد تعويضي لمنطقة القدمين، بينما العملية الثانية تم خلالها زراعة غشاء المشيمة لتغطية منطقة الصدر واليدين لمريض آخر (19سنة) كان يعاني من حروق سطحية وعميقة على مساحة 30% من الجسم.

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