الإمارات فريق لبحث إطلاق «مسبار الأمل»

أكد معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، أن قطاع الفضاء الإماراتي يعتبر اليوم الأضخم في المنطقة من حيث المشاريع والأهداف، والأكثر تطوراً من حيث طبيعة المشاريع البحثية التي يعمل عليها ويمولها، والأحدث من حيث البنية التحتية الفضائية، والأفضل حوكمة من حيث السياسات والتشريعات والقوانين الفضائية، فضلاً عن الكفاءات الوطنية الحالية والمستقبلية التي تعمل على تحقيق الرؤية، فهو بالتالي قطاع يتميز بالشمولية إلى أبعد الحدود.

وقال معاليه لـ «الاتحاد» بمناسبة احتفالات الدولة اليوم بمرور 5 سنوات على إطلاق برنامج الإمارات الفضائي وتأسيس وكالة الإمارات للفضاء: إن منجزات القطاع الفضائي الوطني خلال السنوات الخمس الماضية هي بلا شك إحدى أهم عوامل الفخر لشعب دولة الإمارات، حيث إن هذه السنوات الاستثنائية انتقلت بالدولة وقطاعها الفضائي من الأحلام والطموحات إلى الريادة الإقليمية والمنافسة العالمية.

وأضاف: لدينا واحد من أكبر مشاريع الاستكشاف الفضائي على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا الذي يهدف لزيادة مستوى المعرفة البشرية على سطح كوكب المريخ وإيجاد الحلول المستدامة لاستيطانه، ويشمل «مسبار الأمل» لدراسة غلافه الجوي وأسباب تلاشيه والذي سنشارك بياناته مع مجتمع علمي يضم أكثر من 200 جهة ومركز بحثي حول العالم، ومشروع المريخ 2117 الذي يضم مدينة المريخ العلمية التي تسعى لإيجاد الحلول لتحديات الحياة على سطحه.

وتابع: نجح القطاع الفضائي ممثلاً بوكالة الإمارات للفضاء في حجز مكانته عالمياً وترسيخ سمعة متميزة بين القطاعات الفضائية في الدول الأخرى، إذ إن الوكالة حصلت على عضوية أهم المنظمات الدولية ذات الصلة، ولديها كلمة مسموعة في مختلف المحافل الفضائية الدولية، كما تسعى معظمها إلى تشكيل علاقات تعاون معها سواء من خلال اللقاءات والاجتماعات الثنائية والمشاريع المشتركة أو عبر المشاركة في مؤتمر الفضاء العالمي الذي يُعد الأكبر على مستوى القطاع في المنطقة، وتنظمه الوكالة كل عامين.

وأشار معاليه، إلى أن أبرز منجزات الوكالة خلال العام الجاري، تتمثل في استكمال وضع الإطار التشريعي والقانوني للقطاع الفضائي في الدولة، حيث شهد الربع الأول من العام الجاري، اعتماد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030، والتي تهدف إلى إرشاد الأطراف المعنية والشركات العاملة والمُشغلة للقطاع ومختلف المشاريع الوطنية التي تعمل عليها، إضافة إلى موافقة المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم قطاع الفضاء، لتصبح دولة الإمارات من الدول الرائدة والقليلة عالمياً التي لديها تشريعات وقوانين فضائية متكاملة. ولفت إلى أن الوكالة نجحت في وضع الخطة الوطنية لتعزيز الاستثمار الفضائي؛ بهدف زيادة مساهمة قطاع الفضاء الوطني في تنويع اقتصاد الدولة، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية على الدخول في صناعة الفضاء الوطنية، والتي من المتوقع لها أن تشجع العديد من الشركات العالمية ذات الصلة بالقطاع الفضائي على نقل أعمالها إلى الدولة، بما سيعود بالفائدة على القطاع بشكل عام وتجارياً بشكل خاص. وبين معاليه، أن الوكالة وقعت اتفاقية تاريخية مع وكالة الفضاء الأميركية ناسا في مجال استكشاف الفضاء ورحلات الفضاء المأهولة، حيث حددت أطر التعاون بين الجانبين في مجال البحوث المتعلقة بالبعثات شبه المدارية والمدار الأرضي المنخفض، والبعثات الاستكشافية المأهولة حول محيط وسطح القمر وما بعده، إلى جانب تدريب رواد الفضاء الإماراتيين من قبل المتخصصين والخبراء في ناسا، وبحث فرص استخدام دولة الإمارات للمرافق المتقدمة على متن محطة الفضاء الدولية، ومساهمة الدولة في مشاريع استكشاف القمر، فضلاً عن التعاون على مشاريع بحثية ضمن مدينة المريخ العلمية.

أول رائد فضاء إماراتي

ورداً على سؤال حول أبرز مستهدفات برنامج الإمارات الفضائي خلال السنوات المقبلة، أوضح معاليه أن القطاع الفضائي الوطني يدخل مرحلة تاريخية هي الأبرز منذ بداياته، إذ من المتوقع أن نشهد من اليوم وحتى نهاية عام 2020 العديد من الإنجازات التي لم يكن ليصدق أحد أننا سنصل في دولة الإمارات إليها لو قلنا له ذلك قبل خمس سنوات، فنحن على موعد في شهر سبتمبر المقبل مع إنجاز سيدخل تاريخ دولة الإمارات بوصفه أحد أهم الأحداث التي شهدتها الدولة، ألا وهو إرسال أول رائد فضاء إماراتي إلى المحطة الفضائية الدولية للمشاركة في أبحاث علمية تخدم البشرية.

وبين معاليه، أن العام المقبل يشهد حدثين هامين على صعيد مشروع الإمارات لاستكشاف كوكب المريخ، يتمثلان في إطلاق مسبار الأمل إلى المريخ ليصل إلى الكوكب في عام 2021، تزامناً مع ذكرى مرور خمسين عاماً على قيام اتحاد دولة الإمارات، والآخر افتتاح مدينة المريخ العلمية في دبي.

وشدد معاليه، أن مهمة أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية، تؤكد المستوى المتقدم الذي وصلت إليه طموحات دولة الإمارات ومدى إصرار أبناء الوطن على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في التفوق ضمن السباق العالمي للفضاء، إضافة إلى دعم توجهات الدولة لاستكشاف الفضاء وإعداد كوادر إماراتية شابة. وسيكون رواد الفضاء الإماراتيون قدوة لأجيال متلاحقة من الشباب الطموح الذي يسعى لرفع اسم الإمارات في المحافل الفضائية الدولية، وتقديم مساهمة التقدم العلمي للبشرية وتحقيق الإنجازات في علوم وأبحاث الفضاء.

وحول أسباب توجه الدولة نحو الاستثمار في الأقمار الاصطناعية، حدد معاليه مجموعة من أوجه الاستفادة، تتمثل أن الأقمار الاصطناعية تعد عاملاً مهماً لأمن واقتصاد الدول، إذ تدخل تطبيقاتها في مختلف نواحي الحياة اليومية، مثل الاتصالات والملاحة والبث الإعلامي ومراقبة الطقس ومراقبة الكوارث الطبيعية والكثير غيرها، حيث نجحت دولة الإمارات في تعزيز مكانتها وتنافسيتها في مجال الأقمار الصناعية على خريطة الدول المتقدمة في مجال الفضاء، بفضل شبكة واسعة ومتقدمة من الأقمار الصناعية التي تضم 10 أقمار في مدار الأرض.

عصر التصنيع الفضائي

ولفت معاليه، إلى أن الدولة دخلت عصر التصنيع الفضائي الكامل مع إطلاق «خليفة سات» عام 2018 في إنجاز يؤكد أن الإنسان الإماراتي قادر على أصعب وأعقد المشاريع الفضائية، كما أطلقت قمر «الياه 3» الذي يعزز من خدمات شركة «الياه سات»، لتشمل 19 سوقاً إضافية في القارة الأفريقية، وتتميز الدولة اليوم بقدرتها على تصنيع الأقمار الصناعية بشكل كامل دون الحاجة إلى إرسالها للخارج بفضل البنية التحتية المتميزة في هذا المجال وفريق المهندسين من خيرة شباب الوطن الذين نجحوا في تأسيس هذه الصناعة.

وأشاد معاليه بالقيادة الرشيدة لدولة الإمارات لتقديمها أشكال الدعم كافة للشباب الإماراتي للتفوق والتميز في أي قطاع ومجال مهما قدم من تحديات، وهو ما يبرز بأوضح صوره ضمن القطاع الفضائي والذي يزخر بكوادر شبابية تشكل غالبية القوة العاملة فيه، سواء التي تعمل على مشاريع تقنية وفنية معقدة أو في مجالات أخرى ضمن القطاع، حيث تشكل الفئة الشبابية أكثر نصف القوة العاملة في وكالة الإمارات للفضاء. ووصف معاليه قطاع الفضاء، بأنه جسر عبور الإمارات نحو المستقبل، حيث وضعنا الأسس الصحيحة لضمان أن يكون القطاع من بين أهم المجالات التي سترسخ الصورة الحضارية للدولة أمام نظيراتها من دول العالم، ولكن القطاع يحتاج إلى أبناء زايد ليصلوا به إلى أهدافه لذا فإن أبوابه مفتوحة لجميع من يريد أن يشاركنا هذا التحدي، داعياً الشباب إلى التوجه نحو المجالات العلمية والتفوق بها للدخول والعمل ضمن القطاع مستقبلاً.