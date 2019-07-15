27 الجاري آخر موعد لـ «أرسل إلى الفضاء»

دبي (الاتحاد)

أطلق مركز محمد بن راشد للفضاء، بالتعاون مع بريد الإمارات، مسابقة «أرسل إلى الفضاء» والتي تهدف إلى المشاركة بأشعار أو قصص أو رسومات سيصطحب أفضلها رائد الفضاء هزاع المنصوري معه، في مهمة الانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية، في 25 سبتمبر المقبل، وسيتم عرضها على متن المحطة.

وأوضح مركز محمد بن راشد للفضاء، أن «المسابقة مفتوحة لجميع الأعمار والجنسيات، وفئات المجتمع كافة، حيث سيتم قبول المشاركات حتى موعد أقصاه 27 يوليو الجاري»، مضيفاً أنه «سيتم اختيار الأفضل من كل فئة: الشعر والقصص والرسم».

ويشترط للمشاركة في مسابقة «أرسل إلى الفضاء»، أن تكون المشاركة متعلقة بمجال الفضاء، وألا تتجاوز القصيدة 20 بيتاً، والقصة لا تتجاوز الألف كلمة باللغة العربية أو الإنجليزية، وأن تكون الرسمة على ورقة A4 أي بحجم 21x29.7 cm، وأن تكون المشاركة جديدة ولم يسبق الاشتراك بها في أي مسابقات أخرى.

ودعا مركز محمد بن راشد للفضاء، الراغبين في المشاركة بالمسابقة لإرسال مشاركاتهم إلى: «ص. ب. 250919، دبي - الإمارات العربية المتحدة» والذي يوافق رقمه تاريخ مهمة الانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية في 25 سبتمبر 2019، مشدداً على ضرورة «كتابة اسم المشارك، ورقم الهاتف، ورقم صندوق البريد، والإمارة على المغلف المرسل». كما فتح المركز المجال للمشاركات من العالم عن طريق البريد الإلكتروني [email protected]

وسيقوم بريد الإمارات، باستقبال وفرز المشاركات الورقية وترشيح أفضل الأعمال وإرسالها إلى مركز محمد بن راشد للفضاء، حيث سيعمل على مراجعتها واختيار المشاركات التي سيصطحبها هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي عربي إلى محطة الفضاء الدولية، خلال رحلته، ومن ثم سيعرضها أثناء وجوده داخل محطة الفضاء.

وقال يوسف حمد الشيباني، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: تهدف المبادرة إلى إشراك جميع أطياف المجتمع في دولة الإمارات ومن المنطقة العربية والعالم بمشاريع المركز، وتحديداً في برنامج الإمارات لرواد الفضاء، خاصة أنها فرصة كبيرة جداً لأصحاب القدرات الإبداعية أن يرسلوا لوحاتهم الفنية، أو قصصهم أو أشعارهم إلى الفضاء في سابقة تاريخية في الوطن العربي.

من جانبه، ثمّن عبد الله محمد الأشرم الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات بالوكالة، مبادرة مركز محمد بن راشد للفضاء، وأهدافها الرامية إلى تحفيز الأجيال المقبلة على الاهتمام بالفضاء وعلومه.

وقال المهندس سالم حميد المري، مساعد المدير العام للشؤون العلمية والتقنية ومدير برنامج الإمارات لروّاد الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء: أطلقنا هذه المسابقة لجميع الأعمار والفئات والخلفيات الثقافية والجنسيات من الوطن العربي لأنها تحاكي جوانب إنسانية عدة، وتحديداً المواهب الفنية التي تعبّر عن أفكار ومشاعر جميلة عن طريق الرسم أو الشعر أو القصة.