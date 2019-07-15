120 طالباً في مخيم «مستكشف الفضاء»

آمنة الكتبي (دبي)

يستضيف مخيم مستكشف الفضاء 120 طالباً، موزعين على 4 مجموعات، تضم كل مجموعة منها 30 مشاركاً، ويستمر على مدار 4 أسابيع، ويهدف المخيم إلى تشجيع المشاركين على التعرف إلى الفضاء وتطوير ابتكاراتهم وإبداعاتهم، وتزويدهم بالمهارات الفنية اللازمة من خلال عدد من الأنشطة.

وقالت عائشة الزعابي، رئيس مخيم مستكشف الفضاء لـ«الاتحاد»: «إن المخيم مبادرة رائدة، أطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء، يأتي ضمن مبادرات برنامج المريخ 2117، ويهدف إلى تزويد الشباب الشغوف بتجربة استثنائية لاستكشاف الفضاء، ومساعدتهم على فهم كوكبنا الرائع والنظام الشمسي، ويشغل شغف الطلاب بالكون من خلال توفير خبرة عملية فريدة في علوم وتكنولوجيا الفضاء».

وأضافت الزعابي أن 25 مهندساً ومختصاً في مجال علوم الفضاء من المركز، سيقدمون الورش وبرنامجاً متنوعاً تضمن أنشطة نظرية وتطبيقية، تلبي شغف الطلاب للتعلم وإظهار مواهبهم، حول أحدث التقنيات والبيئات المختلفة للقمر والأرض والمريخ، موضحة أن من ضمن الورشة بناء الدوائر الكهربائية في مختبرات الغرفة النظيفة، بالإضافة إلى ورشة حول الأقمار الاصطناعية وورشة عمل رواد الفضاء. وقالت الزعابي، تتضمن الأنشطة كذلك ورشة عمل حول الروبوتات، وبناء نماذج الصواريخ والنماذج ثلاثية الأبعاد، وتجهيزات رحلة المريخ، بالإضافة إلى ورشة حول كوكب الفرق بين كوكب المريخ وكوكب الأرض.

وبينت أنه خلال الجلسات العملية، سيقوم المشاركون بتصميم وبناء وإطلاق نماذج الصواريخ الخاصة بهم، وفي غرفة مراقبة مركز محمد بن راشد للفضاء، سيشهدون عمليات بناء قمر صناعي حقيقي.

وأضافت أن مخيم الطلاب مخصص للفئة العمرية من 11 إلى 14 عاماً، وكانت المجموعة الأولى قد التحقت في الفترة من 7 إلى 11 يوليو، وللطالبات في الفئة العمرية نفسها من 14 إلى 18 يوليو، والطلاب في الفئة العمرية من 15 إلى 18 عاماً من 21 إلى 25 يوليو، والطالبات في الفئة العمرية نفسها من 28 يوليو إلى أول أغسطس المقبل.

وأكدت الزعابي أن مخيم «مستكشف الفضاء» يشكل تجربة تعليمية فريدة من نوعها، وسيشمل الأنشطة التعليمية اليومية، والبرامج، والمسابقات النظرية والعملية في نهاية المخيم.

كما يعد مخيم مستكشف الفضاء فرصة مهمة للطلبة المهتمين بقطاع الفضاء، لتكوين رؤية شاملة حول علوم وهندسة وتقنيات الفضاء، والالتقاء بخبراء مركز محمد بن راشد للفضاء.

وتابعت الزعابي قائلة: «أتاح المخيم للمشاركين فرصة القيام بزيارات ميدانية لمرافق البحث والتطوير الموجودة في مركز محمد بن راشد للفضاء، من بينها مختبرات تقنيات الفضاء، حيث يتمكن الطلبة المشاركون من بناء الدوائر الكهربائية للأقمار الصناعية داخلها، إلى جانب التعرف إلى مختلف البرامج التي أطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء، المتمثلة في (استراتيجية المريخ 2117)، (مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ - مسبار الأمل)، (برنامج تطوير الأقمار الاصطناعية) و(برنامج الإمارات لروّاد الفضاء)».

أول رائد فضاء إماراتي في مؤتمر صحفي

يشارك هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، في مؤتمر صحفي اليوم مع كل من رائدة الفضاء جيسيكا مير وقائد الرحلة أوليج سكريبوتشكا. ويبث المؤتمر على قناة ناسا مباشرة، وذلك في تمام الساعة 10 من مساء اليوم: https:/‏‏/‏‏www.nasa.gov/‏‏multimedia/‏‏nasatv …

وكانت رائدة الفضاء الأميركية جيسيكا مير، قد غردت عبر حسابها على «تويتر»، معبرةً عن فخرها بالعمل ضمن طاقم فضاء دولي متنوع، وخضوعها للتدريبات النهائية مع رائد الفضاء الروسي أوليج سيربوشكا، ورائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، وأرفقت رائدة الفضاء تغريدتها بنشر صورة تجمعها مع كل من رائدي الفضاء الإماراتي والروسي خلال التدريبات استعداداً للانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية.

يذكر أن المنصوري سيذهب إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة الفضاء الروسية «سويوز إم إس 15» في 25 سبتمبر المقبل، حيث سيقضي ثمانية أيام على متن المحطة، ثم سيعود على متن المركبة «سويوز إم إس 12».