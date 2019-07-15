الامارات | بلدية دبي تتوقع «صفر» مخالفات بشأن حظر العمل في الظهيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي تتوقع «صفر» مخالفات بشأن حظر العمل في الظهيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع مدير عام بلدية دبي، المهندس داوود الهاجري، عدم تسجيل أي مخالفات تتعلق بتطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة هذا العام بالنسبة للعمال التابعين للبلدية.

وقال الهاجري لـ«الإمارات اليوم»: إن «نتائج العام الماضي كانت جيدة في ما يتعلق بمخالفات حظر عمل العمال في فترة الظهيرة، حيث لم يتم رصد مخالفات كثيرة في هذا الصدد، وهذا العام نتوقع تسجيل (صفر مخالفات)، وهو ما نطمح إليه».

وذكر أن البلدية تطبق جميع القوانين والقرارات المتعلقة بحظر العمل في وقت الظهيرة، مشيراً إلى أهمية التزام كل الجهات بالدولة بذلك أيضاً، لما فيه مصلحة العمال وصاحب المنشأة، خصوصاً شركات المقاولات.

Advertisements

وينص القرار الصادر من وزارة الموارد البشرية والتوطين على حظر الأعمال التي تؤدى تحت الشمس، وفي الأماكن المكشوفة، من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً حتى الساعة الثالثة من بعد الظهر، وذلك منذ منتصف شهر يونيو حتى 15 سبتمبر من كل عام، وتعاقب كل منشأة لا تلتزم بتطبيق أحكام وشروط القرار بغرامة قدرها خمسة آلاف درهم عن كل عامل، وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال الذين يتم تشغيلهم خلال فترة الحظر، إضافة إلى إيقاف ملف المنشأة المخالفة، أو خفض درجة تصنيفها في نظام تصنيف المنشأة المعتمد لدى الوزارة، بناءً على مدى جسامة المخالفة المرتكبة.

وكانت بلدية دبي أصدرت تعميماً إدارياً طالبت فيه بالالتزام الفوري بعدد ساعات استراحات الظهيرة، والاستراحات الدورية الأخرى، حسب الحاجة، لتجنب تعرض العمال التابعين لها للإجهاد الحراري، كما طالبت بتوفير تحضيرات طوارئ مناسبة وكافية لحماية العمال والموظفين، وتوفير وسائل نقل جماعي للعمال بشكل سريع، لتجنب الانتظار لفترات طويلة، وتوفير مياه الشرب الباردة، ومشروبات الأملاح المعتمدة والمسجلة لدى هيئة المقاييس والمواصفات، وهيئة الصحة، وقسم سلامة المواد الاستهلاكية على أن تكون تحت رقابة إشرافية.

وأكدت البلدية ضرورة توفير عددٍ كافٍ من الاستراحات، أو المناطق المظللة وبتهوية مناسبة، والأدوات الخاصة بحماية العمال من التعرض لأشعة الشمس مباشرة، إضافة إلى توفير عددٍ كافٍ من صناديق الإسعافات الأولية والمسعفين في كل موقع من أماكن العمل، وكذلك وضع ملصق «صيف صحي وآمن» الصادر عن البلدية في أماكن العمل.

وتوزع بلدية دبي سنوياً المواد التوعوية من الكتيبات والمنشورات واللوحات الإرشادية، بما في ذلك بطاقة الجيب على العمال للوقاية من الإجهاد الحراري، مع إعدادها بأربع لغات، كما تخصص جزءاً من برامج التوعية للمقاولين والاستشاريين والمطورين، للتأكد من مدى وعيهم بالأهمية الاستراتيجية لمراعاة صحة وسلامة العاملين، خصوصاً في فترة الصيف، وسبل توفير الاحتياجات الضرورية من الارتواء المناسب ومشروبات الأملاح، والاستراحة المطلوبة لهم، ما يعزز من إنتاجية العامل ومستوى سعادته، ويقلل من المخاطر التي تؤدي إلى الحوادث والإصابات.