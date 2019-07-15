الامارات | 83.6 % نسبة إنجاز البنية التحتية للحي الإماراتي بمدينة زايد

شكرا لقرائتكم خبر عن 83.6 % نسبة إنجاز البنية التحتية للحي الإماراتي بمدينة زايد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان وشركة أبوظبي للخدمات العامة (مساندة) عن تقدم سير العمل في مشروع الطرق الداخلية والبنية التحتية للحي الإماراتي السكني بمدينة زايد ـ أبوظبي، المكون من ثلاث حزم، هي 4 و3 و A2، والبالغة كلفته الإجمالية أكثر من 2.2 مليار درهم.

وأكد الجانبان أن العمل جار وفقاً للجدول الزمني، حيث بلغت نسبة الإنجاز الكلية للمشروع 83.6%.

وكشف الطرفان عن إنجاز نسبة 74.5% من أعمال الحزمة الثالثة، البالغة كلفتها 979.8 مليون درهم، والتي تنفذ على 7.5 ملايين متر مربع، حيث يُتوقع الانتهاء من أعمال هذه الحزمة في الربع الأخير من عام 2020.

وتبلغ كلفة الحزمة A2 نحو 518.6 مليون درهم، والتي تُنفذ على 766.5 ألف متر مربع، حيث بلغت نسبة الإنجاز في هذه الحزمة 89.7%، ويتوقع الانتهاء من أعمالها بنهاية العام الجاري.

ويخدم مشروع البنية التحتية للحي الإماراتي 2769 قطعة أرض سكنية، وتسع مدارس، و37 مسجداً، و45 حديقة، و10 مراكز تجارية، و21 مرفقاً خدمياً واجتماعياً، متضمناً تجهيز البنية التحتية وشبكة الطرق ومسارات الخدمات.

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وتشمل أعمال المشروع معالجة التربة، وإجراء أعمال التسوية لها، وتنفيذ طرق رئيسة وفرعية، إضافة إلى إنشاء وتركيب شبكات لنظام مياه الشرب، وتصريف مياه الأمطار، والصرف الصحي، والري، والغاز الطبيعي، ومكافحة الحريق، وكابلات الطاقة، ومحطات الكهرباء، وعبّارات الاتصالات.

وأوضحت هيئة أبوظبي للإسكان أن المشروع ينفذ على 13.2 مليون متر مربع، بقيمة تبلغ 2.2 مليار درهم، مشيرة إلى أن المشروع يعد من أضخم المشروعات الحالية في إمارة أبوظبي، التي يتم تنفيذها لخدمة المواطن عن طريق توفير الأراضي السكنية الجاهزة للبناء للمستحقين.

ويُنفذ المشروع في إطار الحرص على تجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بتوفير بنية تحتية عالية الجودة، تخدم مجتمع الإمارة واقتصادها، وتلبي حاجات الفرد والمجتمع، وتتماشى مع أفضل المعايير العالمية، التي تترجمها توجيهات وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

تنمية مستدامة

شددت شركة أبوظبي للخدمات العامة (مساندة) على أهمية التعاون والتنسيق المستمر مع الشركاء الاستراتيجيين، لتحقيق رؤية قيادة الدولة نحو تطوير بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة، ومواكبة للتطور المستمر الذي تشهده المدينة والنمو السكاني، فضلاً عن تلبية احتياجات المجتمع من خلال تنفيذ مشروعات مستدامة، تقدم أعلى مستوى من الراحة والرفاهية، وترفع من المستوى الاجتماعي والمعيشي للمواطن، وتحقق له السعادة. وأكدت «مساندة» التزامها التام بتعزيز استدامة المشروعات والأعمال التي تديرها وتنفذها، إذ إن مبدأ الاستدامة يعتبر ركناً أساسياً ضمن استراتيجية الشركة، سواء في مرحلة التصميم أو التنفيذ، وهو ما ينطبق على مشروع الحي الإماراتي.