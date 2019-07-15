الامارات | خليجي يحرق سيارة جاره بسبب إيقافها أمام منزله

شكرا لقرائتكم خبر عن خليجي يحرق سيارة جاره بسبب إيقافها أمام منزله والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظرت محكمة الجنايات في أبوظبي، قضية اتهام خليجي بحرق سيارة شخص آخر، عمداً، لمنعه من إيقافها أمام منزله، وقررت حجز القضية للحكم في جلسة غدٍ.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم تهمة حرق سيارة مملوكة للغير عمداً، وطلبت معاقبته طبقاً لنص مواد قانون العقوبات الاتحادي.

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وخلال الجلسة، أكد المتهم براءته من التهمة الموجهة إليه، مشيراً إلى أنه طالب الجيران بعدم إيقاف سياراتهم أمام منزله، لعدم إعاقة الطريق، وشغل الموقف الخاص بسيارته. وأضاف أن الشاكي أوقف سيارته أمام منزله قبل يوم من الحادث، فطالبه بإبعادها من هناك، وعدم تكرار الأمر.

وتابع: «رجعت إلى منزلي يوم الحادث فوجدت السيارة متوقفة في المكان نفسه، مرة أخرى، فاتصلت بصاحبها، وحدثت مشادة بيننا بسبب تكرار الأمر، على الرغم من مطالبتي له أكثر من مرة بعدم إيقاف سيارته أمام منزلي. وخلال المشادة، أنذرته بأنني سأحرق السيارة»، مشيراً إلى أنه أنهى المكالمة، وذهب لقضاء أمر خاص به، وعند عودته فوجئ بأن السيارة محروقة.

وأكد أنه لم يرتكب الجريمة، وأنه هدد صاحبها بحرقها تحت تأثير الغضب، متهماً آخرين لا يعرفهم باستغلال تهديده وحرق السيارة، بهدف توريطه، وطالب ببراءته وتكفيله لحين صدور الحكم في القضية.