الامارات | شرطة دبي تهنئ أوائل الثانوية العامة وتكرّمهم ببطاقة "إسعاد"

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تهنئ أوائل الثانوية العامة وتكرّمهم ببطاقة "إسعاد" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بناء على توجيهات القائد العام لشرطة دبي اللواء عبد الله خليفة المري، بمشاركة أوائل الثانوية العامة فرحة نجاحهم، بادرت شرطة دبي ممثلة بمبادرة "أمن المدارس" ولجنة بطاقة إسعاد، بتهنئة عدد من أوائل الثانوية العامة في إمارة دبي للعام 2019، وتكريمهم عبر منحهم بطاقة "إسعاد"، التي تمنح حاملها خصومات وعروض مميزة.

وقدّم الوفد الذي ترأسه مدير مركز شرطة الراشدية، رئيس مبادرة أمن المدارس العميد سعيد حمد بن سليمان آل مالك، التهنئة لوالد الطالبة سلامه سيف محمد بن عابد المهيري، من مدرسة الصفوح للبنات، في مقر عمله، كما استقبل الوفد في مبنى القيادة الطالب شعبان جمال مشعل من مدرسة الصفا للبنين، ووالده.

ثم قام الوفد بزيارة لكل من منزلي الطالبة مهره عتيق السبوسي، من مدرسة الصفوح للبنات، والطالب راشد محمد عبد الكريم، من مدرسة محمد بن راشد آل مكتوم النموذجية.

وقال العميد سعيد حمد بن سليمان آل مالك، إن شرطة دبي تولي الطلبة اهتماما بالغاً، كونهم يمثلون عماد الوطن وثروته، ومن خلالهم تستكمل الدولة مسيرتها التنموية، وتغدو قادرة على مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل، فهم المتسلحون بالعلم والإيمان والثقة لإعمار الوطن الغالي.

وأضاف أن هذه الزيارة تأتي باهتمام مباشر من القائد العام لشرطة دبي اللواء عبدالله خليفة المري، الذي وجه بأن يتم مشاركة أوائل الثانوية العامة فرحتهم، وتنفيذ زيارة لمنازلهم، تعبيراً من القيادة العامة لشرطة دبي عن فخرها بهم وتقديرها للطلبة المتفوقين وأهاليهم.

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من جانبهم، أعرب الطلبة عن سعادتهم وفرحتهم بهذه اللفتة الكريمة، متقدمين بالشكر والتقدير للقيادة العامة لشرطة دبي على حرصها واهتمامها بالطلبة المتميزين.

وعبر سيف محمد عابد المهيري والد الطالبة "سلامه المهيري" الحاصلة على الترتيب الأول على المسار المتقدم على مستوى الدولة، عن شكره وتقديره للقائمين على هذه المبادرة، وزيارتهم لمقر عمله للتهنئة، منوهاً إلى أن شرطة دبي سباقة في إسعاد المجتمع.

وقال جمال شعبان والد الطالب" شعبان جمال" الحاصل على الترتيب الثاني على مستوى الدولة والإمارة، إن هذا التقدير والاهتمام ومشاركة الفرحة من قبل شرطة دبي والاتصال والدعوة للحضور إلى مقر القيادة العامة لشرطة دبي، يشكل دعما كبيرا وذكرى جميلة.

من جانبه قال محمد عتيق السبوسي، شقيق الطالبة "مهره السبوسي" الحاصلة على الترتيب الرابع على المسار العام على مستوى الدولة، أنهم تلقوا اتصالاً من شرطة دبي يفيد بزيارتهم، وأن هذه الاتصال أضاف سعادة كبيرة وفرحة للجميع، وأن هذه الزيارة أسعدتهم كثيراً، متوجهاً بالشكر للقائد العام لشرطة دبي ولكل من ساهم في هذه المبادرة.

وقال محمد أحمد عبدالكريم، والد الطالب "راشد محمد" الحاصل على المركز الثالث، في تنصيف "أوائل المدرسة الإماراتية...أصحاب الهمم في المسار العام"، إن شرطة دبي كجهاز أمني متقدم في كافة المجالات تبادر دائماً لإسعاد المجتمع عبر الأنشطة والمبادرات، وأن زيارة اليوم هي فرحة وتشريف وسعادة وبادرة قل أن تجدها في أماكن أخرى حول العالم، فقيام الشرطة بتهنئة الطلاب وزيارتهم لمنازلهم يعكس مستوى علاقة الشرطة بالمجتمع.