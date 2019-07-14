محمد بن زايد يستقبل وزيرة الدفاع الأسترالية

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر الشاطئ، معالي وزيرة الدفاع الأسترالية ليندا راينولدز التي تزور الدولة حالياً.

وبحث سموه والوزيرة الأسترالية، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وإمكانات تطويرها خاصة التعاون والتنسيق المشترك في المجالات والشؤون الدفاعية والعسكرية.

كما استعرضا عدداً من القضايا والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.