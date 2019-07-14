التحوّل الرقمي والأمن السيبراني على رأس التحديات في المنطقة

كشف استبيان عالمي شمل رجال الأعمال العاملين في منطقة الشرق الأوسط بأنّ 66% من الرؤساء التنفيذيين في المنطقة يرون بأنّ التحوّل الرقمي والأمن السيبراني يمثلان أكبر التحديات أمام شركاتهم.

وبيّن تقرير الأداء الذي صدر بتكليف من "هيدسبرينج"Headspring ، المشروع المشترك بين مركز دبي المالي العالمي ومؤسسة "فاينانشال تايمز" وكلية "آي إي لإدارة الأعمال" والرامي إلى تطوير المهارات التنفيذية، زيادة ملموسة في المخاوف حيال التحوّل الرقمي والأمن السيبراني خلال العامين الماضيين.

ووجد استبيان مماثل، أُجري عام 2017 ، بأنّ 25% فقط من المدراء المشاركين بالاستبيان أقروا باعتبار هذه القضايا على رأس قائمة مخاوفهم.

ويُعدّ تقرير الأداء دراسة للمواقف الإدارية تجاه تنمية المهارات القيادية والتثقيف التنفيذي. وتُعتبر النسخة الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط، والتي أجريت بالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي، جزءاً من استبيان عالمي أوسع يغطي كلاً من غرب أوروبا واليابان على حد سواء.

وبهذا الصدد، قال غوستاف نوردباك، الرئيس التنفيذي لـ هيدسبرينج: "يستعرض تقرير الأداء الاحتياجات التعليمية المتغيّرة للشركات، بما يعكس آراء المسؤولين التنفيذين وقادة الشركات الرائدة ومسؤولي الموارد البشرية وقادة قطاعات التعليم والتطوير. ويُسلّط هذا التقرير الضوء على نتائج منطقة الشرق الأوسط، ويوضح في عدة جوانب عدم تباين أولويات الأعمال والاحتياجات التعليمية في المنطقة عن تلك المسجّلة على الصعيد العالمي".

وأضاف نوردباك: "نتفهم انشغال رجال الأعمال على مستوى العالم ككل بالمسائل الرقمية. غير أنّه، وإلى جانب الأمن السيبراني والرقمنة، أظهرت نتائجنا بأنّ منطقة الشرق الأوسط لم تغفل على الإطلاق عن الأهمية التي تنطوي عليها الإدارة المالية".

أهم النتائج

ويوضح التقرير أبرز التحديات الماثلة أمام الأعمال في منطقة الشرق الأوسط في الاستبيان الأخير، بالمقارنة مع تقرير سابق صادر عام 2017، وذلك من حيث نسبة المشاركين ممّن وضعوا هذه المسائل على رأس قائمة إهتماماتهم ومخاوفهم:

التحوّل الرقمي: 66% (مقابل 23% في عام 2017)

الأمن السيبراني: 63% (مقابل 24% في عام 2017)

الإدارة المالية: 38% (مقابل 30% في عام 2017)

ويبحث التقرير أيضاً في الأثر الذي تتركه جهود تطوير المهارات القيادية وسُبل التصدي للتحديات التي تواجه الأعمال. ولدى سؤالهم عن موقفهم حيال التثقيف التنفيذي باعتباره من أولويات الأعمال، أوضح 30% من المشاركين في منطقة الشرق الأوسط بأنّه يأتي بين القضايا الخمس الأهم التي لا بدّ من التطرق لها.