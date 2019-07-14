تمّ اعتماد "الجمعية الأميركية لإجازة مرافق الجراحة الإسعافية" AAAASFكمرجعٍ مجاز من قبل هيئة الصحة في...

أصدرت هيئة الصحة في دبي تعميماً يُلزم مختلف مراكز الجراحة اليومية بالحصول على إجازة اعتماد دولية، وجرت تسمية "الجمعية الأميركية لإجازة مرافق الجراحة الإسعافية"(AAAASF) كمرجعٍ معتمد.

في الصورة: الدكتور زهير الفردان رئيس شعبة التجميل في جمعية الإمارات الطبية و توماس ترانوفا مدير التنفيذي في الجمعية الأمريكية لاعتماد مرافق الجراحة المتنقلة

وفي إطار دعمها هذه المبادرة الهامة التي أعلنتها هيئة الصحة في دبي، والتي تعنى بسلامة المرضى ومساعدة مراكز الجراحة اليومية على الالتزام بالقانون الجديد، سيتوجه فريقٌ من الهيئة التنفيذية في "الجمعية الأميركية لإجازة مرافق الجراحة الإسعافية"إلى دبي في 14 يوليو 2019،برئاسة المستشار القانوني والمدير التنفيذي في الجمعية، الدكتور توماس س. تيرانوفا.

يشغل تيرانوفا منصب المدير التنفيذي لدى "الجمعية الأميركية لإجازة مرافق الجراحة الإسعافية"،منذ أبريل الماضي، وسبق له أن عمل كمحامٍ قانوني لدى شركة "غرينبرغ تروريغ، أل أل بي". وقبل ذلك، تعامل مع "الجمعية الأميركية لإجازة مرافق الجراحة الإسعافية"لمدة تسع سنوات، بصفته مديراً تنفيذياً موقتاً، ومديراً للاعتمادات، ومديراًلشؤون التشريع والعلاقات الخارجية.

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خلال فترة عمله في "الجمعية الأميركية لإجازة مرافق الجراحة الإسعافية"، نجح تيرانوفا في تحقيق العديد من الإنجازات، بما في ذلك دوره الفعال لمدة عام في مراكز الرعاية والخدمات الطبية (CMS)،وساهم بشكلٍ متواصل في تحسين معايير الأداء لدى "الجمعية الأميركية لإجازة مرافق الجراحة الإسعافية"،بحسب تقييم CMS. وبالإضافة إلى التحسينات والابتكارات التي أنجزها، نجح تيرانوفا أيضاً في التعاقد مع واحدةٍ من كبرى المنظمات العالمية المعنية بقوانين السلامة،دافعاً بذلك "الجمعية الأميركية لإجازة مرافق الجراحة الإسعافية"إلى موقعٍ لا يمكن للمنظمات الأخرى بلوغه.

طبّقت "الجمعية الأميركية لإجازة مرافق الجراحة الإسعافية" برنامجها الخاص بالاعتمادات، وروّجت لسلامة المرضى على مدى 40 عاماً؛ وهي توفّر التقديمات والخدمات لمختلف المرافق الطبية وعيادات الأسنان المتخصصة. واستناداً إلى قاعدة بياناتها الشاملة، توفّر "الجمعية الأميركية لإجازة مرافق الجراحة الإسعافية" منحاً دراسية وتقديماتٍ طبية، تساهم في تحسين الرعاية الطبية على مستوى العالم.

خلال وجودهم في دبي، سيجري أعضاء الفريق الموفد من "الجمعية الأميركية لإجازة مرافق الجراحة الإسعافية"زياراتٍ إلى مراكز الجراحة اليومية، ويقدّم استشاراته لكلٍّ منها، ويقيم ندوةً حول مسار الاعتمادات، وينظم دوراتٍ تدريبية. كل هذه الفعاليات مصممة لتعميم النهج التعليمي والتعاوني "للجمعية الأميركية لإجازة مرافق الجراحة الإسعافية" في دبي، بقصد جعل مسار منح إجازات الاعتماد أمراً سهلاً لكل المعنيين به، ولخدمة أهداف "الجمعية الأميركية لإجازة مرافق الجراحة الإسعافية" التي تصب في خدمة سلامة المرضى.