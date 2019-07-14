الامارات | تنظيم "لعبة قمار" ت=يحبس 3 زائرين ويغرمهم 100 ألف درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم "لعبة قمار" ت=يحبس 3 زائرين ويغرمهم 100 ألف درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنايات في دبي، بالحبس سنة مع الإبعاد وغرامة 100 ألف درهم، بحق ثلاثة زائرين من جنسية دولة آسيوية، أُدينوا باقتراف جناية تنظيم لعبة قمار في مكان عام ومفتوح للجمهور، إذ لعبوا في طريق عام، مقابل حصول الفائز منهم على مبلغ مالي.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة في دبي، بأن دورية شرطية ضبطت المتهمين، وهم يلعبون القمار في الطريق، وكانوا يحفزون الجمهور على دفع مبالغ مالية للمراهنة على لعبة الورق "الكوتشينة" وتبين أن جميع المراهنين من الجمهور كانوا يخسرون أموالهم لأن المدانين كانوا يغشون في اللعبة لصالحهم، وجنوا من وراء ذلك مبلغ 500 درهم.

واعترف المدانون الثلاثة في تحقيقات النيابة بارتكابهم جناية تنظيم لعبة من ألعاب القمار في مكان عام أمام الجمهور.