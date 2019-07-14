الامارات | خليجي يحرق سيارة جاره بسبب إيقافها أمام منزله

شكرا لقرائتكم خبر عن خليجي يحرق سيارة جاره بسبب إيقافها أمام منزله والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظرت محكمة جنايات أبوظبي، في قضية خليجي متهم بحرق سيارة آخر عمداً لمنعه من إيقافها أمام منزله، وقررت حجز القضية للحكم في جلسة الغد 16 يوليو الجاري.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم تهمة حرق سيارة مملوكة للغير عمداً، وطالبت معاقبته طبقاً لنص مواد قانون العقوبات الاتحادي.

وخلال الجلسة أكد المتهم براءته من التهمة الموجهة إليه، مشيراً إلى أنه سبق وطالب الجيران بعدم إيقاف سيارتهم أمام منزله لعدم إعاقة الطريق وشغل الموقف الخاص بسيارته، وأنه قبل يوم من الحادث قام الشاكي بإيقاف سيارته أمام المنزل فطالبه بإبعادها وعدم تكرار الأمر.

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وقال "يوم الحادث رجعت إلى منزلي فوجدت السيارة متوقفة أمام منزلي مرة أخرى، فقمت بالاتصال بصاحبها وحدثت مشادة بيننا بسبب تكرار الأمر رغم طلبي منه أكثر من مرة بعدم إيقاف سيارته أمام منزلي، وخلال المشادة أنذرته بأنني سوف أحرق أي سيارة تقف أمام المنزل"، مشيراً إلى أنه أنهي المكالمة وذهب لقضاء أمر خاص به وعند عودته فوجئ بأن السيارة محروقة".

وأكد أنه لم يرتكب الجريمة، وأنه هدد صاحبها فقط بحرقها تحت تأثير الغضب من تعمده إيقاف سيارته أمام منزلي وتجاهل مطالباتي السابقة، متهماً اخرين لا يعرفهم باستغلال تهديده وحرق السيارة لتوريطه، وطالب ببراءته وتكفيله لحين صدور الحكم في القضية.