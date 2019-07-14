الامارات | خليجيان يسرقان "نيسان باترول" ويعدلان في هيكلها

شكرا لقرائتكم خبر عن خليجيان يسرقان "نيسان باترول" ويعدلان في هيكلها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت محكمة الجنايات في دبي، أمس، التحقيق، مع خليجيين عاطلين عن العمل، بتهمة سرقة سيارة مواطن، نوعها "نيسان باترول"، وإحداث تغيير في هيكلها، وتزوير أوراق رسمية لتسجيلها، لبيعها إلى شخص ثالث، بمبلغ 60 ألف درهم.

وأفاد الشاكي في تحقيقات النيابة العامة في دبي، بأن مجهولاً سرق سيارته "نيسان باترول سفاري" لونها بيج ، من أمام منزله، وتبين ذلك عند عودته من العمل.

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وذكر صاحب أحد "كراجات" تصليح السيارات، أن المتهم الأول (30 سنة) حضر إلى "الكراج" بمركبة من نوع "نيسان باترول"، وطلب منه حمل هيكلها ووضعه على قاعدة أخرى أحضرها معه، وأشار صاحب "الكراج" إلى أنه نفذ ما طلبه منه المتهم، وبعد ذلك تردد الأخير على "الكراج" في غياب صاحبه، وأخذ السيارة بعد إجراء التعديلات عليها، من دون أن يحضر الأوراق الخاصة بنقل الهيكل.

وقال الشخص الذي اشترى السيارة من المتهمين، إنه اتفق معهما على شراء سيارة من نوع "نيسان باترول" سفاري، بـ60 ألف درهم، لافتاً إلى أن المتهم الثاني (23 سنة) هو من سلمه المركبة بعد نقل ملكيتها له.

وتبين من خلال التحقيقات أن المركبة المباعة هي ذاتها المركبة المسروقة، والتي نُقل هيكلها على قاعدة أخرى، كما تبين أن لون السيارة عند تسجيلها باسم المتهم الثاني، كان "أبيض"، وفيما تغير لونها إلى "البيج" عند فحصها وتسجيلها باسم المشتري، ما يثبت أن المتهمين غيّرا وتلاعب في هيكل المركبة.