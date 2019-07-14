تفخر شركة "العربية للسيارات"، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبدالواحد الرستماني والوكيل الحصري لعلامة نيسان في دبي والشارقة والامارات الشمالية، بإطلاق سحب على سيارة "نيسان جي تي آر" للمرة الأولى بالتعاون مع "سوق دبي الحرة "؛ وتدعو المسافرين الكرام إلى التقاط الصور مع السيارة الفاخرة ودخول السحب عليها في مطار دبي الدولي.

وتوفر "نيسان جي تي آر" تجربة استثنائية للقيادة اليومية مع تزويدها بمحرك V6 سعة 3,8 ليتر ينتج 565 حصاناً مع شاحنين توربينيين جديدين لتحسين كفاءة الأداء، بالإضافة إلى فتحات عادم محسّنة ونظام تعليق قابل للتكيف يوفر ثباتاً أفضل وراحة أكبر عند الانعطاف

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كانت هذه تفاصيل خبر العربية للسيارات والسوق الحرة – دبي تطلقان سحباً على سيارة "نيسان جي تي آر" خلال موسم العطلات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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