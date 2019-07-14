5 أطعمة غنية بفيتامين د يحتاجها الجسم خلال فصل الصيف

وفقا لدراسة حديثة فإنه أكثر من 90 ٪ من سكان الإمارات يعانون من نقص فيتامين د. ويرجع السبب وراء ذلك إلى حر الصيف الشديد حيث يعتبر التعرض لأشعة الشمس هو الوسيلة الأفضل لزيادة مستويات الفيتامين في الجسم، الأمر الذي يتجنبه الجميع أثناء خلال هذا الفصل من السنة. لذا تقدّم إن آر تي سي بدورها طريقة بديلة لتعويض الجسم بفيتامين د الذي يحتاجه دون الخروج والتعرق في الخارج.

يعتبر فيتامين د غاية في الأهمية للجسم فهو يلعب دوراً فعالاً في تقوية العظام وتحسين وظائف الأعصاب والعضلات إلى جانب صحة الجهاز المناعي. تمتلك أجسامنا القدرة على تشكيل الفيتامين وامتصاصه مباشرة من أشعة الشمس ولكن يوجد وسائل أخرى للحصول عليه دون الاضطرار إلى الخروج من المنزل، تقدم إن آر تي سي مجموعة من الأطعمة الغنية بفيتامين د والتي يحتاجها الجسم خلال فصل الصيف:

الفطر: يحتوي الفطر على مستويات عالية من فيتامين د إلى جانب كمية كبيرة من الحديد والذي يعمل بدوره على تقوية العظام والمحافظة على صحتها.

البروكلي: يحتوي البروكلي على كمية كبيرة من الحديد وفيتامين د ويمكن تحضيره بسهولة على البخار وتناوله كطبق جانبي مع مختلف الوجبات.

الأفوكادو: لا يحتوي الأفوكادو على كمية هائلة من فيتامين د فحسب، بل يساعد في مقاومة الالتهابات وتقليل الاحمرار ومحاربة التجاعيد أيضاً مما منه فاكهة موصى بها للغاية للحصول على نظام غذائي متوازن.

Advertisements

البابايا: تتميّز هذه الفاكهة اللذيذة بتنوع استخداماتها حيث يمكن تناولها كما هي أو ضمن سلطة الفواكه الطازجة أو يمكن إضافتها أثناء تحضير أطباق آسيوية معينة. كما تشتهر البابايا بكونها غنية بالألياف وهو أمر ممتاز للهضم.

الدراق: يجب ألا يفارق الدراق سلة الفاكهة الخاصة بك فهي تتمتع بمستويات عالية من فيتامين د الذي يساعد في منع خطر الإصابة بداء السكري من النوع الأول حيث تقوم بتخفيض مستويات السكر في الدم بشكل كبير وذلك بفضل احتوائها على كمية كبيرة من الألياف.

يذكر أن منصة إن آر تي سي فريش تقدّم مجموعة واسعة من الفواكه والخضروات المحلية والمستوردة ذات الجودة العالية حيث يمكن للعملاء الاستفادة من التوصيل المجاني عند إنفاق 80 درهماً أو أكثر إضافة إلى إمكانية التوصيل في اليوم التالي والتسليم في نفس اليوم للطلبات المقدمة قبل الساعة 2 ظهرًا.

وتبدأ أسعار صناديق الخضار والفواكه من 55 درهمًا إماراتيًا فقط مقابل 5 كلغ من الحاجيات الطازجة حيث ستوفّر المنصة على المستهلكين عبء الذهاب إلى المتاجر والانتظار بحثًا عن الفواكه والخضروات خلال الصيف.