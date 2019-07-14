اتفاقية تعاون بين إسعاف دبي والمستشفى الامريكي

في إطار حرص مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف على ضمان استعدادها وجاهزيتها الكاملة لاستقبال الحدث العالمي إكسبو 2020 واستمرارا لتفعيل التعاون و التنسيق المستمر مع شركائها من القطاع الخاص، كجزء من منظومة الرعاية الطبية المتكاملة..وقعت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ممثلة بسعادة خليفة بن دراي المدير التنفيذي للمؤسسة اتفاقية تعاون مع المستشفى الأمريكي، يمثله الدكتور شريف ‏بشارة المدير التنفيذي للمستشفى ،تهدف إلى التعاون في نقل الحالات المرضية والإصابات إلى المستشفى وفقاً للشروط والمعايير التي تتضمنها هذه الإتفاقية.

حضر توقيع الإتفاقية من جانب المستشفى الأمريكي كل من: الدكتور محمد سالم أخصائي القلب في المستشفى، والدكتور هشام مدير قسم ‏الطورائ والسيد غانم المري مدير العلاقات العامة. ومن جانب المؤسسة كل من: السيد مشعل جلفار مدير إدارة عمليات الإسعاف بالإنابة ، والسيد نادرالمهيري رئيس قسم الفعاليات ونقل المرضى وعدد من المسؤولين وفنيي الطب الطارئ.

و يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وحرص سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي ومتابعته لتفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتعزيز التعاون والتنسيق بينهما لتوفير الرعاية والاستجابة السريعة ورفع الطاقة الخدمية للمؤسسة وتعزيز قدرتها لتقديم العناية بالمرضى.

وأكد المدير التنفيذي خليفة الدراي حرص المؤسسة على تعزيز التعاون مع جميع الشركاء سواء من الجهات الحكومية او المستشفيات الخاصة التي ترتبط باتفاقات تعاون مع المؤسسة في مجال نقل المرضى وأوضح ان مصلحة المريض هي أهم ما يحكم العمل الاسعافي وما تحدده الظروف المحيطة من أولويات وأهمها سرعة الاستجابة و رغبة ذوي المريض أو المصاب لافتا إلى التعاون الملموس مع المسؤولين في المستشفيين القائم على أساس الهدف الواحد المشترك بين الجانبين وهو انقاذ الأرواح و رضا المتعاملين واسعاد الجمهور .