كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن لماذا ينتقل سكان الإمارات إلى العلاجات المثلية للأمراض؟

اكتسبت المعالجة المثلية، وهي ممارسة طبية بديلة، شعبية في الإمارات لدرجة أن شركات التأمين الكبرى أدرجتها في تغطيتها والمزيد من الصيدليات تقوم بتخزين الأدوية المثلية.

ومع ذلك، فإن قرار فرنسا الأخير بوقف تعويض المرضى عن العلاجات المثلية اعتباراً من عام 2021، ويتساءل الكثيرون عما إذا كانت هذه الخطوة ستؤثر على شعبية هذه الممارسة في الإمارات.

في تقارير نشرت الأسبوع الماضي، جادلت هيئة الصحة الوطنية الفرنسية بأن الدواء البديل لم يكن له فائدة طبية مثبتة. وقال وزير الصحة الفرنسي أغنيس بوزين إن المبالغ المستردة التي دفعها الضمان الاجتماعي – والتي تبلغ حاليا 30 في المائة من العلاج – ستنخفض إلى 15 في المائة في عام 2020 ثم إلى صفر في عام 2021.

ومع ذلك، قال رواد المعالجة المثلية في الإمارات لصحيفة خليج تايمز إنه من غير المرجح أن يكون لموقف فرنسا تأثير في الإمارات في أي وقت قريب.

وقال الدكتور أحمد بي كي استشاري المعالجة المثلية في مركز Jansons الطبي “تزداد شعبية المعالجة المثلية كل عام في الإمارات. بالنسبة لكثير من السكان هنا، فإن هذا هو الخيار الأول لعلاج الأمراض الشائعة. حتى في فرنسا لم تتوقف عن ترخيص المعالجة المثلية، لقد توقفت فقط عن تمويل المعالجة المثلية في القطاع العام”.

وحتى الآن، لم يتم حظر المعالجة المثلية في أي مكان. وقال الخبراء إنه في الحقيقة مقبول بشكل جيد في الشرق الأوسط والهند وأوروبا الغربية.

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من جهتها، قالت الدكتورة سمية شابيل، استشارية المعالجة المثلية في عيادة الدكتور باتراس للجراحة المثلية في مدينة دبي الطبية: “إن العلاجات المثلية رخيصة الثمن؛ آمنة؛ ولا تدمر البيئة ولا تتطلب مواد كيميائية لصنع العلاجات. وهي تعتمد على تحفيز الأجسام الخاصة آلية الشفاء الذاتي، وبالتالي تحسين مناعة المريض”.

وكانت دولة الإمارات رائدة بدعم هذه الممارسة في المنطقة، كانت من بين أول من شرع المعالجة المثلية، حيث أدخل نظام ترخيص للممارسين في عام 2003.

ويوجد حاليًا حوالي 250 من المعالجات المثلية المرخصة في البلاد، ويوجد منها أكثر من 120 من المعالجات المثلية في المراكز الطبية في الإمارة.

وقالت الدكتورة شفاء محمد من عيادة جود هيلث الطبية “إن مجتمع المعالجة المثلية في الإمارات كبير جدًا، وهذا النظام هو ممارسة شائعة في جميع الإمارات. وتوفر الأدوية البديلة في العديد من الصيدليات دليل على أنه مقبول على نطاق واسع”.

كما تقوم شركات التأمين الطبي الشهيرة ، مثل بوبا ، وعمان للتأمين ، و Nextcare ، و AXA ، و ADNiC ، و Neuron ، و NAS ، بتغطية علاجات المعالجة المثلية.