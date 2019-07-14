كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف تحافظ على نباتاتك خلال سفرك خارج دبي هذا الصيف؟

يمكن للأشخاص الذين يسافرون على مدار أشهر الصيف ترك نباتاتهم الداخلية في مركز دبي غاردن في شارع الشيخ زايد خلال شهري يوليو وأغسطس.

في إطار المبادرة التي تحمل عنوان “Plant Summer Camp”، يعرض مركز دبي غاردن تبني ورعاية النباتات الداخلية للسكان أثناء سفرهم خارج البلاد، وهذه الخدمة مجانية.

وسيكون النفق الأخضر الداخلي في المركز هو المنزل الجديد للنباتات التي يجب أن تكون ذات ارتفاع معين لتتوافق مع المعايير.

هناك بعض المتطلبات لكي تكون النباتات الخاصة بك مؤهلة، بما في ذلك أن تكون متنوعة داخل المباني وفي حالة جيدة وطول أقل من 1.5 متر. وكل مقيم يمكنه أن يترك ما يصل إلى ثلاث نبتات وفقاً لكتيب للمبادرة.

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وصرّحت سارسا أنتونيسن، المديرة الإبداعية في دبي غاردن سنتر لصحيفة خليج تايمز “في المعسكر الصيفي لمركز دبي غاردن سنتر، نعد بأن تبقي نباتاتك مشغولة بجلسات تفاعلية؛ جلسات موسيقية، وحتى علاج جماعي. وستحصل النباتات على مغذيات مناسبة وعندما تكون مستعدًا لاستعادتها، ستتلقى تقريراً مفصلاً عن كيفية تصرف نباتاتك خلال المخيم الصيفي”.

وأضافت “نحن ندير هذه الحملة لغرض وحيد هو رد الجميل لعملائنا. إننا نشارك حب عملائنا للنباتات، ولا شيء يفوق هذا الشعور بالترحيب بها بعد قضاء عطلة صيفية طويلة وممتعة”.

وهذه هي النسخة الخامسة من معسكر المركز، حيث تلقت الخدمة المجانية استجابة كبيرة من عدد كبير من الوافدين يقضون عطلات الصيف كل عام خارج الإمارات.