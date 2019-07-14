كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف نما التوظيف بقطاع البناء في الإمارات هذا العام؟

أصدر البنك المركزي لدولة الإمارات إحصائيات تبين أن معدل التوظيف في قطاع البناء في البلاد نما بنسبة 0.9% خلال الربع الأول من عام 2019 مقارنة بالربع الأول من عام 2018.

وكان معدل التوظيف في البناء قد سجل انخفاضًا بنسبة 1.2% في الربع السابق.

وزاد التوظيف في القطاع العقاري في الإمارات بنسبة 4.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، حيث شهد التوظيف في القطاع الخاص ارتفاعاً ثابتاً على أساس ربع سنوي، حيث ارتفع بنسبة 1.2% في الربع الأول من عام 2019 مقارنةً بنسبة 0.6% في الربع السابق.

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وكشف التقرير أن النمو في مجمل العمالة عبر القطاعات تداخل مع زيادة في قيمة القروض المقدمة للقطاع الخاص.

وأضاف التقرير أن الائتمان المقدم لقطاع البناء والعقارات ارتفع بشكل فصلي بنسبة 2.5% في الربع الأول من عام 2019، بحسب موقع constructionweekonline.