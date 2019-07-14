العلماء يطلع على مشاريع طلبة «المهارات الإلكترونية»

أبوظبي (وام)

تفقد معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي مجريات الدفعة الرابعة من برنامج «بناء المهارات الإلكترونية» الذي ينفذه مركز أبوظبي للخبرات «مركز الخبرات» وبوليتكنك أبوظبي التابعين لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، بالتعاون مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، تنفيذا للاتفاقية التي أبرمها الجانبان مؤخرا بشأن التعاون في مجال التدريب والتطوير المهني لمجندي الخدمة الوطنية وإعدادهم في بناء المهارات بمختلف مجالاتها الفنية والإلكترونية.

جاء ذلك خلال زيارة معاليه لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، بحضور الدكتور عارف سلطان الحمادي نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وعدد من كبار ضباط هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، وحميد النعيمي مدير إدارة الخدمات الطلابية في بوليتكنك أبوظبي وكلية فاطمة للعلوم الصحية، وعدد من مسؤولي معهد التكنولوجيا التطبيقية ومركز الخبرات.

وشهد معاليه والوفد المرافق جانبا من البرامج، واطلعوا على المشاريع التي سيعمل عليها طلبة الدفعة الرابعة لبرنامج بناء المهارات الإلكترونية لتنضم إلى نخبة المشاريع التي أتمتها الدفعات السابقة في البرنامج والتي تغطي العديد من المجالات التي تخدم هيئة الخدمة الوطنية من ناحية ومن ناحية أشمل القوات المسلحة لدولة الإمارات باستخدام البرمجيات الإلكترونية الحديثة والمميزة التي في طليعتها الأنظمة والبرامج الذكية وأنظمة الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي التي ستسهم بشكل فعال في المجالات الأمنية والصحية والتدريبية والإدارية والتوعوية لمنتسبي الخدمة الوطنية والقوات المسلحة.

وقدم فريق تكنولوجيا هندسة أمن المعلومات في بوليتكنك أبوظبي للحضور نبذة تفصيلية عن التدريب على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في البرنامج والنتائج المتميزة التي حصل عليها خريجو الدفعات السابقة والتي يتوقع أن يجاريهم فيها مجندو الدفعة الرابعة عند تخرجهم.

وأشاد العلماء بمنظومة العمل في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني ممثلا في معهد التكنولوجيا التطبيقية وإضافة التدريب على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتركيز في مشاريع التخرج على تطبيقات الذكاء الاصطناعي. كما أشاد معاليه بمستوى مجندي الخدمة الوطنية المنتسبين نتيجة للمنهاج المتميز الذي نفذه مركز الخبرات وبوليتكنك أبوظبي، الأمر الذي منح مجندي الخدمة الوطنية الكثير من الخبرات والمهارات المتخصصة في الفضاء الإلكتروني والبرمجة والشبكات وتعلم الآلة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يساهم في تخريج الكفاءات الوطنية المتميزة. وأوضح الدكتور أحمد عبدالمنان العور مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية التابع لـ «أبوظبي التقني» أن مركز الخبرات وبوليتكنك أبوظبي اضطلعا بمهام كبيرة في هذا البرنامج، حيث قاما بالتعاون مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية وشركائها بوضع برنامج بمخرجات تعليمية ومهارات إلكترونية، تساهم في رفع الوعي الأمني التقني لدى شريحة مهمة في المجتمع موائمة مع خطة أبوظبي 2030 في خطوة لتعزيز الفكر لدى المنتسبين باتجاه الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة.