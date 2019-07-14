«دبي لمستقبل الصحة» يناقش حزمة من المبادرات والمشاريع

دبي (الاتحاد)

أكد مجلس دبي لمستقبل الصحة وجودة الحياة، أن دبي ماضية في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وفق رؤية طموحة تتماشى مع التوجهات العامة للدولة، وتستجيب لتطلعات الأجيال القادمة في الوصول للمستقبل المستدام في الرعاية الصحية الذكية.

وأشاد المجلس خلال اجتماعه الثاني الذي عقده، أمس بمنطقة 2071 في أبراج الإمارات، برئاسة معالي حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي، بالإنجازات الملموسة التي حققها القطاع الصحي بدبي خلال السنوات الأخيرة، وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والدعم اللامحدود من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس هيئة الصحة بدبي.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع حزمة من المبادرات والمشاريع الطموحة، الهادفة إلى تعزيز القدرة التنافسية للمنظومة الصحية بدبي، للوصول إلى رعاية صحية أكثر كفاءة واستدامة، وخلق نموذج صحي مبتكر يلبي الاحتياجات الحالية للسكان، ويستجيب لتحديات المستقبل، ويتبنى أحدث التطبيقات والتقنيات العالمية لخدمة الصحة وتحسين جودة الحياة.

واستعرض المجلس عدداً من المشاريع والمبادرات الذكية المتماشية مع توجهات الإمارة وتطلعاتها المستقبلية نحو التميز والريادة، حيث تم استعراض مشروع الجينوم من مختلف النواحي المتعلقة بالبيانات والقوانين واللوائح والسياسات والأبحاث، للوصول إلى العلاج والطب الدقيق لكل حالة مرضية.

كما استعرض المجلس مبادرات الخدمة الذكية للمكفوفين، والذكاء الاصطناعي في تشخيص اعتلال شبكية العيون لمرض السكري، ومبادرة التواصل والإشراف الذكي على حالات الاضطراب النفسي، وأفضل ممارسات التطبيب عن بُعد، واللوائح والتشريعات والسياسات الحكومية في هذا المجال.