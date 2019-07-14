ولي عهد عجمان يصدر قراراً بتعيين أمين عام مساعد للشؤون التنفيذية

عجمان (وام) أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان قراراً بتعيين مروان عبيد المهيري أميناً عاماً مساعداً للشؤون التنفيذية.

ونص القرار على أن ينقل مروان عبيد المهيري الشاغل لوظيفة مدير إدارة المشاريع والاستثمارات بدرجة مدير تنفيذي بدائرة البلدية والتخطيط بذات التخصصات المالية والدرجة التي يشغلها حالياً إلى الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بعجمان بمسمى الأمين العام المساعد للشؤون التنفيذية وذلك وفقاً لأنظمة الموارد البشرية المعمول بها في حكومة عجمان وتكون تبعيته بشكل مباشر للأمين العام للمجلس التنفيذي.

ومروان عبيد المهيري أحد القيادات الوطنية الشابة، وأثبت كفاءته العالية في المهام والمشاريع التي أوكلت إليه خلال مسيرته المهنية، أسهم من خلالها في تحقيق العديد من الإنجازات على مستوى الإمارة، واكتسب العديد من الخبرات خلال مشاركته الواسعة في إدارة المبادرات الحكومية والمشاريع التطويرية، ومثل إمارة عجمان في العديد من المؤتمرات ومنتديات الأعمال والتجارة المحلية والدولية. عمل المهيري سابقا مديرا للشؤون التجارية والصناعية ورئيسا للعلاقات الدولية في غرفة تجارة وصناعة عجمان وتولى منصب مدير إدارة المشاريع وتطوير الأعمال في دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، وشارك في دعم أصحاب الأعمال الشباب وجذب المستثمرين إلى عجمان، كما تم تعيينه رئيساً تنفيذياً للسعادة والإيجابية في عجمان من قبل مجلس الوزراء في عام 2017 وهو عضو في لجنة التنمية الاقتصادية الدائمة لحكومة عجمان وعضو مجلس إدارة في شركة الزوراء للتطوير.

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