بلحيف يبحث في إسبانيا التعاون في تطوير البنية التحتية

دبي (الاتحاد) بحث معالي الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، مع خوسيه لويس أبالوس ميكو، وزير التنمية الإسباني، وتشيانا مارغاريدا مينديث، وزيرة الدولة للتجارة الخارجية، تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وسبل تطويرها واستكشاف فرص استثمار الشركات الإسبانية في دولة الإمارات، لاسيما في قطاع البنية التحتية الذي يشكل عنصراً أساسياً في تطور وتكثيف هذا التعاون بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.

وأكد معاليه أهمية العلاقات الاقتصادية والسياسية التي تربط دولة الإمارات والمملكة الإسبانية في المجالات كافة، مثنياً على متانة أواصر الصداقة والتعاون والعلاقات التاريخية المتميزة التي لطالما ربطت دولة الإمارات وإسبانيا منذ تدشين علاقاتهما الدبلوماسية عام 1972.

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