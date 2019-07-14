رئيس بولندا يتسلم أوراق اعتماد سفير الدولة

وارسو (وام) تسلم أندجي دودا رئيس جمهورية بولندا أوراق اعتماد د. عبد الرحيم يوسف العوضي كسفير مفوض وفوق العادة للدولة لدى جمهورية بولندا وذلك خلال مراسم رسمية بالقصر الرئاسي في العاصمة وارسو، بحضور عدد من المسؤولين البولنديين.. وسوسن العلوي سكرتير أول وأحمد المنصوري سكرتير ثالث بسفارة الدولة في وارسو.

ونقل السفير تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى فخامة الرئيس البولندي.

من جانبه، حمل رئيس بولندا السفير العوضي تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. ورحب الرئيس البولندي بالسفير متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله.

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