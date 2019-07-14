«زايد العليا» و«ريادة» يعززان الرعاية الصحية لأصحاب الهمم

أبوظبي (وام)

وقّعت مؤسسة «زايد العليا لأصحاب الهِمم» مذكرة تفاهم مع مركز «ريادة للرعاية الطبية المنزلية» بهدف توحيد الرؤى والإمكانيات لترسيخ شراكة استراتيجية وتعاون مثمر بينهما للإسهام في تقديم الخدمات العلاجية التأهيلية وتقديم الدعم الطبي والعصبي والنفسي والعلاجي وتحسين مستوى الرعاية الصحية لأصحاب الهمم منتسبي المؤسسة.

وتشمل المذكرة تنفيذ عملية ربط إلكتروني بين المؤسسة، والمركز، ويشترك الجانبان في وضع الخطط العلاجية المطلوبة لأصحاب الهمم منتسبي المؤسسة، واعتمادها والالتزام بها ومتابعتها بتقارير مفصّلة خلال فترات زمنية متعارف ومتعاقد عليها، واستخدام المركز لنظام «وجهتنا» لإدخال البيانات الخاصة بأصحاب الهِمم التابعين للمؤسسّة ومتابعة حالاتهم.

وقّع المذكرة عبدالله عبد العالي الحميدان الأمين العام للمؤسسة والدكتور عاطف الشاعر المدير العام لمركز ريادة، بحضور عبدالله الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بالإنابة، ونافع الحمادي مدير الخدمات المساندة بالإنابة في مؤسسة زايد العليا.

ورحب الحميدان بالتوقيع على مذكرة التفاهم مع مركز ريادة للرعاية الطبية المنزلية انطلاقاً من الأهداف الاستراتيجية والرؤية المشتركة في ما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة وبناء مجتمع صحي مستدام، وفي ظل الجهود المبذولة في مجالي التغطية الصحية والرعاية الإنسانيّة لفئات أصحاب الهمم.

وقال: إن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وعلى رأسها سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس تقدر عالياً الدور الذي تلعبه مؤسسات الرعاية الصحية ولاسيما المراكز المتخصصة لخدمة أصحاب الهمم، ويسعدنا أن نرى مركز «ريادة للرعاية الطبية المنزلية» كجهة متميزة من ضمن تلك الجهات التي تقوم بهذا الدور الوطني، مشيراً إلى أن «زايد العليا» تسعى لبناء جسور التواصل مع كافة فئات ومؤسسات المجتمع الحكومية والخاصة في كافة المجالات، بهدف تعريفهم بفئات أصحاب الهمم من أجل تمكينهم ودمجهم مع الفئات الأخرى.

وأوضح أن مؤسسة زايد العليا تسعى من خلال مذكرة التفاهم إلى فتح مجالات جديدة وتوفير رعاية طبية متخصصة بمستويات عالية لمنتسبيها من أصحاب الهمم، وأشاد في هذا الإطار بما تقدمه جميع مؤسسات الدولة من دعم لا متناهٍ لأصحاب الهمم الأمر الذي يسهم في رفعة وتقدم وطننا الغالي الإمارات.

وأكد الحميدان أن مؤسسة زايد العليا تعمل وبصورة مكثفة على توعية وتثقيف جميع أفراد المجتمع وخاصة الأسر وأولياء الأمور بشأن كل ما يخص أصحاب الهمم، في سعي حثيث من المؤسّسة بهدف تحويل مجتمع الإمارات إلى مجتمع صديق لأصحاب الهمم، ويسمح لهم بالتواصل والتعاطي مع الجميع من دون عقبات، وخلق بيئة اجتماعية صحية لهم، لافتاً إلى التزام المؤسسة من خلال مذكرة التفاهم التي تستمر لمدة عامين بتحديد الأشخاص والفئات المستهدفة لديها، عقب تقييم الحالة ووضع الخطة العلاجية التأهيلية المطلوبة، وتمكينهم من الدعم العلاجي لدى المركز والذي يشتمل بشكل مبدئي على العلاج الطبيعي والوظيفي وعلاج النطق، والطب النفسي، والتغذية.

وأضاف: «كما تقوم المؤسسة بدعم التعاون المشترك مع المركز، بإتاحة الاستفادة الطبية المقدَّمة من (طبيب أخصائي الطب النفسي) لدى المركز لعمل الاستشارات لمنتسبي المؤسسة، والاطلاع على الخطة الدوائية لهم، ومتابعتهم بالتعاون مع أُسرهم، فضلاً عن الاستفادة من خدمة استشارات التغذية من قِبل المركز، وذلك عن طريق التقييم من الناحية الغذائية، وتقديم الاستشارات والنصح لبعض الحالات وخاصة في موضوع التغذية العلاجية».

ويلتزم مركز ريادة باستقبال أصحاب الهمم المرشحين من المؤسسّة، وتقديم الدعم والرعاية الطبية اللازمة لهم، وإجراء الفحوصات الطبية الدورية والبرامج الصحية التوعوية من خلال المركز، وتوفير وسائل نقل منتسبي المؤسسة من وإلى المركز، والالتزام بعمليات وسياسات ومؤشرات التقييم والأداء الخاصة بالمؤسسة.