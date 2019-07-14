حمدان بن زايد: الإمارات لن تدخر وسعاً في تلبية احتياجات جزر القمر

أبوظبي (وام)

أجرى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اتصالاً هاتفياً بوفد الهلال الأحمر الإماراتي المتواجد حالياً في جزر القمر، لمتابعة المشاريع التنموية التي يجري تنفيذها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

واطلع سموه خلال الاتصال بعبيد رحمت البلوشي رئيس وفد الهيئة على أحوال أعضاء الوفد، ووقف سموه على الاستعدادات الجارية لتنفيذ المشاريع التنموية التي وجهت بها القيادة الرشيدة في جزر القمر بقيمة 10 ملايين دولار.

وتتضمن تلك المشاريع إنشاء 40 وحدة سكنية وبناء وتأهيل 5 مدارس وبناء مركز للأمومة ووحدة لعلاج أمراض الكلى، بالإضافة إلى إنشاء مشروع لتوفير المياه في المناطق التي تفتقر لهذا المصدر الحيوي وتوزيع آلاف السلال الغذائية على المحتاجين والطرود الصحية والمستلزمات المنزلية.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، أن هذه المشاريع تأتي استمراراً للجهود الإنسانية والتنموية التي تضطلع بها دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة في جزر القمر، انطلاقاً من التزامها الصادق تجاه الأشقاء والأصدقاء وتحقيقاً لأغراض التنمية في مجتمعاتهم.

ووجه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان وفد الهلال الأحمر باتخاذ كافة التدابير التي من شأنها أن تسهم في إنجاز المشاريع بالسرعة المطلوبة وبالصورة التي تحقق تطلعات الأشقاء في جزر القمر في التنمية والإعمار والخدمات الأساسية التي يحتاجونها.

كما أكد سموه أن دولة الإمارات لن تدخر وسعاً في سبيل تلبية احتياجات الساحة القمرية في المجالات التنموية كافة، وتقديم المزيد من العون والدعم للشرائح الضعيفة والمحتاجة.