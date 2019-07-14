منهج جديد للغة الإنجليزية قائم على المستوى الفردي سبتمبر المقبل

دينا جوني (دبي)

تطلق وزارة التربية والتعليم بدءاً من العام الدراسي المقبل منهجاً جديداً للغة الإنجليزية هو «المنهج القائم على المستوى» ELP، ويطبق المنهج على جميع الطلبة من الصف الأول لغاية الثاني عشر في مختلف مسارات المدرسة الإماراتية، لعلاج اختلاف مستويات اللغة بين الطلبة في الصف الواحد، وتمكينهم من تحقيق المخرجات والمعرفة اللازمة بناءً على القدرات والمهارات الفردية. وستبدأ الوزارة بتطبيق المنهج الجديد الذي يتضمن سبعة مقررات وحصص إلزامية، في 23 سبتمبر المقبل، بعد أن يتم تقسيم الطلبة في كل صف دراسي إلى أربع مجموعات مختلفة، كل مجموعة تمثّل مستوى معيناً في اللغة ومهاراتها.

ولفتت الوزارة في تعميمها الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، إلى أنه تمّ إطلاق «المنهج القائم على المستوى» استجابة للتغذية الراجعة من المدارس في ما يتعلق بمستويات المعرفة المنخفضة بين بعض الطلبة من مختلف المراحل التعليمية وعدم القدرة على الوصول إلى المناهج العامة والمخرجات المحددة للطلبة بنهاية كل صف دراسي.

وسيتم تنفيذ المنهج القائم على المستوى في جميع المدارس لتلبية حاجة اختلاف مستويات اللغة لدى الطلاب وقدراتهم، وستسمح المواد التعليمية المقدّمة والتقييم القائم على المستوى للطلاب بمناهج فردية وفقاً لاحتياجاتهم في تعلّم اللغة الإنجليزية.

كما حددت الوزارة سبع حصص ومقررات إلزامية إضافية تتوزع بحسب الصفوف، وسيتم دمجها في الخطة الدراسية ويتعلمها الطالب إما عبر البوابة الذكية، أو من خلال كتاب خاص. ويتعلم الطلبة من الثاني إلى الخامس مقرر «خط اليد»، و«الكتابة الأكاديمية» عبر الإنترنت و«الأدب» من كتاب مطبوع، لطلبة مسار النخبة من الثامن إلى الحادي عشر، ومسار المتقدّم. وخصصت الوزارة مقرر «دعم اللغة الإنجليزية لمقرر العلوم والرياضيات» ورقياً للصفوف من السادس إلى التاسع في مسار النخبة، و«دعم اللغة الإنجليزية للعلوم» عبر الإنترنت للصف الثامن في الفصل الثالث فقط من العام الدراسي المقبل، والصف التاسع متقدّم في الفصلين الثاني والثالث. أما «مقرر دعم اللغة الإنجليزية للمسار التطبيقي» فيدرسه الطلبة من التاسع إلى الحادي عشر عبر الإنترنت، و«حصة ASP» عبر الإنترنت لصفوف العاشر والحادي عشر في مسار النخبة.

وقالت: إنه يجب على المعلمين التواصل مع اختصاصيي المنهج في حال مواجهة أي مشاكل تتعلق بتنفيذ المناهج الدراسية على مستوى المدرسة، وسيتعين على جميع معلمي اللغة الإنجليزية تدريس المجموعات المختلفة بالتنسيق مع إدارة المدرسة.

ويبدأ تطبيق المنهاج الجديد في 23 سبتمبر، على أن يتم توزيع الطلبة وفق المهارات الفردية قبل ذلك، لافتة إلى أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لمواكبة المخطط التعليمي. سيتم تقسيم الطلبة في كل صف إلى أربعة مستويات أو مجموعات، على أن يتم ذلك بالتنسيق بين إدارة المدرسة ومعلمي اللغة الإنجليزية، وسيتاح للطلبة الانتقال للمستوى الأعلى خلال الفصل الثاني من العام الدراسي المقبل، وذلك بعد دراسة كل حالة على حدة والاستناد إلى الأدلة، وستعمل الوزارة على إصدار التعليمات بهذا الشأن خلال الفصل الدراسي الأول. وسيحتاج طلاب الصف الأول الجدد إلى إجراء اختبار تشخيصي في بداية الفصل لتحديد مستواهم وضمّهم إلى المجموعة المناسبة.

وأوضحت الوزارة أنه لا يوجد خطط مقدّمة مسبقاً للدروس، ويجب على المعلمين استخدام المعلومات المقدّمة في «دليل المعلم» لتخطيط الدروس التي تتناسب مع سرعة ووتيرة أنماط التعلّم لمجموعات الطلبة، وذلك للسماح بالمرونة للطلبة والمعلمين على حدّ سواء.

وستتغير عملية توزيع كتب اللغة الإنجليزية للعام الدراسي المقبل لدعم المنهج القائم على المستوى، وسيتعين على مدراء المدارس بعد تقسيم الطلبة إلى مجموعات، تعبئة النموذج الخاص بالبرنامج من 15 لغاية 19 سبتمبر بالنسبة للحلقة الأولى، أما طلبة الحلقتين الثانية والثالثة، فلن يحصلوا على نسخة من الكتاب في بداية الفصل، وإنما سيتم تزويدهم بما يلزم كل وفق مستواه، من خلال مجموعات الدروس المتوفرة للمعلمين.

وأرفقت الوزارة تعميمها بخطة منهج اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى دليل مساواة اللغة الإنجليزية للمدارس، ويتضمن الدليل جدول تحويل بين «اختبار التقدم» والمناهج المتاحة للمساعدة في تحديد المنهج الصحيح للطلاب للدراسة، وتعليمات ورابطاً لطلب الكتب الإضافية في سبتمبر، ورابطاً آخر لطرح المزيد من الأسئلة بشأن قضايا المدرسة المحددة. وتتضمن خطة المنهج تغييرات المناهج الدراسية لعام 2019-2020، والمناهج المتاحة لكل صف، والحصص الإلزامية الإضافية.