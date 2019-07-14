الإمارات تشارك في اجتماع محافظي البنك «الآسيوي للاستثمار»

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت الإمارات، في الاجتماع السنوي الرابع لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، الذي عقد خلال الفترة ما بين 12 إلى 13 يوليو 2019، في لوكسمبورغ، وعقد الاجتماع بحضور محافظي ومديري البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ووفود من الدول الأعضاء والمؤسسات الشريكة وقادة الأعمال والمجتمع المدني والخبراء في تخصصات متنوعة، إلى جانب المراقبين من الشركاء الدوليين.

وترأس وفد دولة الإمارات، معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة، محافظ دولة الإمارات في البنك، وضم الوفد كلاً من محمد عيسى بوشهاب، سفير دولة الإمارات لدى الاتحاد الأوروبي ومملكة بلجيكا ولوكسمبورغ، ومحمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية نائب محافظ دولة الإمارات في البنك، ووفداً من صندوق أبوظبي للتنمية، الذي يمثل الدولة في التنسيق مع إدارة البنك ومتابعة جميع الأعمال والمشاريع المنبثقة عنه.

وجاء الاجتماع، تحت عنوان «التعاون والتواصل»، وذلك للتركيز على أهمية التعاون المشترك والتواصل الفعال لتعزيز الجهود وتكامل الأدوار، في سبيل تحقيق أقصى النتائج المرجوة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية، مما سيؤثر إيجاباً على تحقيق التنمية المستدامة.

كما عقد على هامش الاجتماع السنوي للبنك، المنتدى الآسيوي الثاني للبنية التحتية، والذي تناول فرص إنشاء وتطوير الأعمال بين الأعضاء والتعاون في تمويل المشاريع الاستثمارية في الدول النامية.

خطوة مهمة

وأكد معالي الدكتور سلطان الجابر، أن انعقاد الاجتماع السنوي لمجلس محافظي «البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية» للمرة الأولى في أوروبا، يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وتوحيد الجهود الهادفة إلى تحسين حياة الشعوب في الدول النامية وزيادة الفرص المتاحة للتعاون بين كافة الأطراف.

وأضاف، دولة الإمارات تسير على نهج القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي يركز على التعاون لتحقيق التنمية، وتقوم دولة الإمارات بدور مهم كعضو مؤسس في البنك الآسيوي للاستثمار بالبنية التحتية، لتحقيق أهداف البنك التنموية في قارة آسيا، وكذلك المساهمة في تعزيز أطر التعاون المشترك والتواصل الفعال بين الدول الأعضاء في البنك وتشجيع الاستثمار لأغراض التنمية والاستفادة من الموارد المتاحة في المنطقة.

وأوضح معاليه، أن سياسة دولة الإمارات تتوافق مع أهداف البنك واستراتيجيته، فيما يتعلق بتحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية، مشيراً إلى أن حصول دولة الإمارات على المرتبة الأولى، بالنسبة لحجم المساعدات التنموية والإنسانية على مستوى دول العالم، على مدى خمسة أعوام متتالية، يعزز دورها الريادي في التعاون، كشريك رئيس في العمل التنموي.

جهود التنمية

وناقش الاجتماع السنوي الرابع لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، آلية تسريع جهود التنمية في قارة آسيا، عبر التركيز على تمويل مشاريع البنية التحتية، والسعي للمحافظة على مستوى متوازن من النمو الاقتصادي لدول المنطقة، إضافةً إلى بحث التحديات التمويلية التي تواجه عمليات التنمية. وعلى هامش هذه الاجتماعات، التقى معالي الدكتور سلطان الجابر مع رئيس البنك الآسيوي للاستثمار، وعدد من الوزراء المشاركين في هذا الاجتماع.

والجدير بالذكر، أن دولة الإمارات انضمت كعضو مؤسس ودائم في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، في أبريل 2015، ويبلغ رأسمال البنك المصرح به 100 مليار دولار أميركي، فيما تبلغ قيمة مساهمة دولة الإمارات في رأس المال نحو 1.185 مليار دولار، وساهم البنك بتمويل 40 مشروعاً تنموياً، بقيمة إجمالية قدرها 8.03 مليار دولار حتى نهاية يونيو 2019.

ويركز البنك، في عملياته التمويلية، على المشروعات التنموية في قارة آسيا، في قطاعات الطاقة والكهرباء، والمواصلات، والاتصالات، والبنية التحتية والزراعة في المناطق الريفية، وتزويد المياه والصرف الصحي، وحماية البيئة، ومشاريع التطوير الحضري، والخدمات اللوجستية، وغيرها من القطاعات التنموية.