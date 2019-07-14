طقس غائم ورطب مع سحب ركامية

أبوظبي (وام) توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً على بعض المناطق مع فرصة تكون السحب الركامية شرقاً ظهراً، ورطباً ليلاً وصباح الغد الباكر خاصة على السواحل، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً على المناطق الداخلية.

كما توقع المركز أن تكون حركة الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية ظهراً/‏‏ 15 - 25 كم/‏‏ ساعة، تصل إلى 35 كم/‏‏ س أحياناً، لافتاً إلى أن الخليج العربي سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج. وسيحدث المد الأول عند الساعة 12:26 والثاني عند الساعة 24:23 والجزر الأول عند الساعة 16:43 والثاني عند الساعة 06:44.

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