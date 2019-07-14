«المؤازرة الإماراتية لمصابي السرطان» تزور أطفال «خليفة الطبية»

أبوظبي (الاتحاد) زار وفد من «جمعية المؤازرة الإماراتية لمصابي السرطان» الأطفال المقيمين في مدينة خليفة الطبية في أبوظبي، وذلك في إطار مبادرات دعم المرضى نفسياً ومعنوياً. وضم الوفد الشيخ الدكتور سالم محمد بن ركاض العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية، ومحمد خميس الكعبي عضو مجلس إدارة الجمعية، والأعضاء فريال آل علي، ومريم الناصري، وميثاء الكعبي، وصالح خاطر، ومحمد عوض، وعدد من المتطوعين.

وقدم الشيخ الدكتور سالم بن ركاض وأعضاء الجمعية الهدايا التذكارية للأطفال، متمنين لهم الشفاء العاجل مع الدعاء بالصحة والعافية، وكان في استقبال وفد الجمعية الدكتورة فاطمة الكعبي نائب المدير التنفيذي للشؤون الطبية، وهبة المغربي منسقة حالات المرضى، وعبدالله المنصوري منسق تسويق وعلاقات عامة، وملك عمران من قسم العيادة الخارجية، وعدد من العاملين في الأقسام الطبية. وثمَّن الشيخ سالم بن ركاض الدعم والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة في تطوير خدمات الرعاية الصحية وتوفير أحدث التقنيات العالمية العلاجية والتشخيصية اللازمة.

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