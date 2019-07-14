«إسكان أبوظبي»: تقليل قيمة القرض السكني شهرياً عند انخفاض الراتب

عمر الحلاوي (العين)

أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان عن برنامج جديد لتخفيض القسط الشهري للقرض السكني للمواطنين في حالة انخفاض الدخل، وخاصة للمتقاعدين، ويحسب القسط بما يتناسب مع الراتب الجديد، لتصل إلى ما دون 3 آلاف درهم شهرياً بعد دراسة حالته المالية، أما إذا أصبح راتب الجديد دون 20 ألف درهم يكون بذلك من فئة ذوي الدخل المحدود المستحق للإعفاء الكامل من القرض إذا لم يكن لديه مصدر آخر للدخل.

وقال محمد عبد الصمد المستشار القانوني للهيئة: إن الإعفاء من القرض السكني وفق الضوابط الجديدة لأربع حالات تضم الوفاة، والإعسار، بحكم قضائي، والعجز من الكسب نتيجة المرض وخلافه، وذوي الدخل المحدود، وأنه في حالة انخفاض دخل المواطن وظل راتبه فوق ذوي الدخل المحدود «ما دون 20 ألف درهم»، وكان لديه أسرة كبيرة ونصيب الفرد فيها من دخل المواطن المتقاعد دون 2500 درهم يعفى من القرض لذلك يعتبر من ذوي الدخل المحدود.

جاء ذلك خلال محاضرة هيئة الإسكان التي نظمتها شؤون المجالس في ديوان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي، والتي ألقاها خليفة صغير الكتبي المدير التنفيذي لقطاع خدمات الإسكان في هيئة أبوظبي للإسكان، وراشد السبوسي مدير الهيئة في العين، ومحمد عبد الصمد المستشار القانوني للهيئة، في مجلس مفلح بن عايض الأحبابي والتي شهدت حضوراً كبيراً من المواطنين، واستمعت الهيئة لأسئلة المواطنين في المجلس واستجابة لمطالبهم وصنفت الحالات التي تم عرضها مباشراً والرد لكل مواطن على حدة ومعالجة بعض الحالات، كما شرحت الهيئة بالتفصيل إجراءات تخفيض القسط الشهري والإعفاء الكامل وإجراءات التقديم عبر موقع الهيئة والتصنيفات المختلفة للقروض.

وقال خليفة الكتبي: إن الخدمات الإسكانية تتكون من المنح السكنية، والخدمات التكميلية، وشراء أرض سكنية، والقروض السكنية، وقرض بناء مسكن، وقرض شراء مسكن جاهز، وقرض هدم وإعادة بناء مسكن، وقرض صيانة وتوسعة وإضافة مسكن، وقرض توسعة وإضافة مسكن قائم، وقرض صيانة مسكن قائم، لافتاً إلى أن شرائح المتعاملين المستفيدين من خدمات برامج إسكان المواطنين هم الأعزب، والمتزوج، والمطلق، والأرمل بالنسبة للرجال، وغير المتزوجة، والأرملة، والمطلقة، والمتزوجة من غير مواطن.