«دبي لمستقبل العمل الإنساني» تناقش تأهيل القيادات

دبي (الاتحاد)

عقد مجلس دبي لمستقبل العمل الإنساني اجتماعه الثاني برئاسة سعيد العطر، مدير عام المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والأمين العام المساعد لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، رئيس المجلس، مستعرضاً أهم المبادرات والمشاريع التي يمكن إطلاقها مستقبلاً لتحقيق نمو متسارع في مجال العمل الإنساني مركزاً على أربعة محاور أساسية هي تعزيز العمل الإعلامي الإنساني، عبر بناء جسور تواصل دائمة مع مختلف وسائل الإعلام المحلية والعالمية. وبناء كوادر وقيادات إماراتية شابة تقود مستقبل العمل الإنساني بكفاءة، تسهم في الارتقاء بمفاهيم العمل، وتضع الخطط الاستراتيجية المناسبة للوصول للأهداف المرجوة، إضافة إلى دراسة سبل تطويع أدوات التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بمستقبل العمل الإنساني حول العالم، والاستثمار في الدراسات والبحوث الاستشرافية المعنية بمستقبل هذا القطاع وأبرز تحدياته وسبل التغلب عليها.

كما تطرق الأعضاء إلى التشريعات القائمة حالياً ومدى تواؤمها مع مستقبل متطلبات واحتياجات هذا القطاع، وذلك تماشياً مع أهداف «مجالس دبي للمستقبل» التي أُطلقت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مطلع العام الحالي، والتي تُعنى بإطلاق مبادرات وخطط استراتيجية وإيجاد حلول مبتكرة لمختلف التحديات الراهنة في عدد من القطاعات الحيوية.

وأكد أهمية الاستثمار في إعداد قيادات إماراتية شابة تقود العمل الإنساني بمختلف مجالاته، وتحفيز العمل المشترك مع مختلف الجهات والمنظمات المعنية بشكل مباشر أو غير مباشر في هذا القطاع، مضيفاً: «نسعى ومن خلال مجلس دبي لمستقبل العمل الإنساني إلى تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تبني أفضل التجارب والممارسات العالمية في مجال العمل الإنساني.