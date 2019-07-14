الامارات | «مسافر» يغطي العلاج الطارئ للمواطنين في رحلات متعددة

شكرا لقرائتكم خبر عن «مسافر» يغطي العلاج الطارئ للمواطنين في رحلات متعددة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن برنامج تأمين السفر الدولي للحالات الصحية الطارئة التي قد يتعرض لها المواطنون خارج الدولة «مسافر»، يغطي رحلات متعددة، شريطة ألا تزيد مدة كل رحلة على 90 يوماً، وأن مدة صلاحية الوثيقة تبلغ سنة كاملة من تاريخ تفعيلها.

ودعت الوزارة، عبر خدمة «تواجدي» المواطنين المسافرين إلى الخارج للاشتراك في هذا البرنامج الذي أطلقته العام الماضي، إذ يوفر تغطية صحية واسعة وشاملة حول العالم، بكلفة تصل إلى 500 ألف درهم للشخص في العام، ويتميز البرنامج بنظام الدفع المباشر، بمعنى أنه سيتم سداد تكاليف العلاج مباشرة من قبل برنامج مسافر، بعكس بعض البرامج الأخرى التي تُلزم المؤمن عليه بدفع التكاليف كلها، ومن ثم تعويضه لاحقاً.

ويغطي نظام الدفع المباشر في حالة الإقامة داخل المستشفى، أو في العيادات الخارجية ما إذا كانت قيمة الفاتورة أكثر من 10 آلاف درهم، وحال بلغت كلفة العلاج في العيادات الخارجية أقل من 10 آلاف درهم فسيتم استرداد المبلغ في مدة أقصاها 15 يوماً عمل حسب المنافع والشروط المذكورة في جدول المنافع.

وبيّنت الوزارة على موقعها الإلكتروني، أن قسط التأمين السنوي في البرنامج يبلغ 399 درهماً للفئات العمرية (19 سنة فما فوق)، و250 درهماً للمشتركين من الفئات العمرية (18 سنة وما دون).

ويهدف البرنامج إلى تجنيب المواطنين وأفراد أسرهم من مخاطر الحالات الصحية الطارئة وتكبد مبالغ إضافية خلال تواجدهم خارج الدولة، إذ يغطي البرنامج جميع خدمات الطوارئ، سواءً كانت داخل المستشفى أم خارجه، ويمكن للمؤمن عليهم التواصل مع مركز اتصال متخصص يعمل على مدار الساعة وطوال أيام السنة.

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الشركة الوطنية للضمان الصحي (ضمان)، أطلقت برنامج تأمين السفر الدولي للحالات الصحية الطارئة التي قد يتعرض لها المواطن خارج الدولة.

منافع «مسافر»

■خدمات الإقامة في المستشفى (في الحالات الطارئة).

■خدمات العيادات الخارجية (في الحالات الطارئة).

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■نقل المصاب إلى أقرب منشأة طبية معدة بشكل مناسب للتعامل مع حالة المريض.

■إعادة الجثمان إلى أرض الوطن.

■توفير إقامة لمرافق مع المريض.

وثيقة «مسافر»

■يتم إصدار وثيقة «مسافر» مباشرةً، وتفعيلها يحتاج إلى 48 ساعة.

■حال التعرض لأية طوارئ صحية قبل تفعيل الوثيقة، فإنه لن يتم تغطية الحالة ضمن البرنامج.

■الاشتراك في البرنامج من خلال خدمة «تواجدي» أو عن طريق الموقع الإلكتروني لـ«مسافر».

■لا يوجد عمر محدد للانضمام إلى «مسافر».

■لا تشمل التغطية التأمينية لـ «مسافر» داخل الدولة.

أحمد عابد - أبوظبي