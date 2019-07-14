شكرا لقرائتكم خبر عن بالغرافيك.. 19 معياراً لـ «حوض السباحة» الآمن والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف تكرار حوادث غرق الأطفال بأحواض السباحة في منازل ذويهم أو أقربائهم، خلال السنوات الماضية، خصوصاً في فصل الصيف، عن غياب الرقابة على أحواض السباحة الموجودة داخل أسوار الفلل السكنية، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأطفال من السقوط فيها. ويجهل كثير من ملاك المنازل والبنايات السكنية، الذين يعتزمون إنشاء أحواض سباحة، الاحتياطات الوقائية، والمعايير الإضافية اللازمة لجعلها آمنة. وكان طفل، يبلغ عامين، توفي غرقاً في حوض سباحة بمنزل ذويه في مدينة العين، أخيراً، على الرغم من التحذيرات التي دعت إليها شرطة أبوظبي، ومناشدتها الآباء ضرورة مراقبة أطفالهم وعدم الانشغال عنهم، ووضع سياج حول أحواض السباحة في المنازل لمنع دخول الصغار إليها.
لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | بالغرافيك.. 19 معياراً لـ «حوض السباحة» الآمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.