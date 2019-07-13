افتتاح سوق الخبيصي الجديد للمنتجات الزراعية في العين

عمر الحلاوي (العين)

افتتحت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، سوق الخبيصي الجديد، والذي يضم نحو 100 محل لتسويق المنتجات الزراعية، من خضراوات وفواكه، ويشجع أصحاب المزارع لزيادة المنتج المحلي ما يسهم في الأمن الغذائي، ومن المقرر أن يبدأ الموسم الجديد شهر أكتوبر المقبل، حيث يفتح السوق الجديد أبوابه أمام المنتجين والمستهلكين، وقال المهندس ثامر راشد القاسمي، المتحدث الرسمي باسم الهيئة: إن المركز الجديد لبيع الخضراوات والفواكه لأصحاب المزارع داخل الدولة يهدف إلى تأكيد قوة المنتج الزراعي المحلي، كما يعتبر موقعاً مركزياً للمزارعين، ويسهل الوصول إليه من قبل المستهلكين، والذي يقع بالقرب من «العين مول».

ولفت إلى أن مركز الخبيصي الجديد يسهم في الجانب الرقابي لكل المزارعين، وتوفير بيئة ملائمة وموقع استراتيجي لعرض منتجاتهم المتنوعة في مكان واحد، حيث تتوافر محال لكل المزارعين، وسوف يعتبر سوقاً مرجعياً للأسر والحياة المجتمعية في مدينة العين، موضحاً أن السوق يشكل منصة مهمة للبيع المباشر من المنتج للمستهلك دون وجود وسيط، ما يسهم في بيع المنتجات بأسعار معقولة للجانبين، وكذلك توفير منتج طازج ومضمون.

وأكد أن السوق الجديد يخدم بشكل كبير أصحاب المزارع، بحيث يستطيعون تسويق منتجاتهم في مكان مركزي واسع تتوافر فيه جميع وسائل الراحة، من صالات مغلقة ومهيأة ومواقف كثيرة ومحال مصممة بشكل جميل يلاءم الجانب المعماري لمدينة العين، كما تضمن الهيئة سلامة المنتجات الزراعية معروفة المصدر ومراقبة، وتسمح للمستهلك باختيار ما يريده منتجات متنوعة.