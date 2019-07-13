حاوية لكل منزل في الرحمانية

الشارقة (الاتحاد) شارك مجلس ضاحية الرحمانية التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة مع شركة الشارقة للبيئة «بيئة»، وهي المتخصصة في مجال تقديم الحلول البيئية في المنطقة بتعزيز تعاونهما في إطلاق مشروع بيئي جديد يستهدف أهالي مناطق الرحمانية في مدينة الشارقة، من خلال توفير حاوية للنفايات لكل منزل تحت عنوان لكل بيت حاوية.

وجرى إطلاق المبادرة في مقر ضاحية الرحمانية في مدينة الشارقة، بحضور أحمد المطروشي رئيس مجلس ضاحية الرحمانية والأعضاء.

ويشمل المشروع عدداً من المراحل تبدأ بالرحمانية الأولى، بحيث يتم توزيع حاويتين لكل منزل بهدف إعادة التدوير وفرز المخلفات على أن تقوم بيئة بجمعها يومياً بجانب غسلها أسبوعياً، علاوة على توفير حاويات لجمع مخلفات الأشجار في المنازل وتقدمها بيئة مجاناً، في إطار سياساتها وخدماتها لمجتمع الشارقة.

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