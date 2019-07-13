طقس غائم وارتفاع في الحرارة

أبوظبي (وام) توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً على بعض المناطق، ويحتمل تشكل بعض السحب الركامية شرقاً ظهراً، وتميل درجات الحرارة للارتفاع على بعض المناطق، ويكون رطباً ليلاً وصباح الغد الباكر مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وذكر المركز، في نشرته اليومية، أن حركة الرياح جنوبية غربية- شمالية غربية/‏‏‏ 15- 25 كم/‏‏‏ ساعة، تصل إلى 35 كم/‏‏‏ س أحياناً، لافتاً إلى أن الخليج العربي سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:09، والثاني عند الساعة 37:22، والجزر الأول عند الساعة 15:41، والثاني عند الساعة 05:58.

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