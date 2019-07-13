"بيئة الشارقة" تصادر 4 حيوانات مفترسة من العزب والبيوت

آمنة النعيمي (الشارقة)

صادرت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة في النصف الأول من العام الجاري أربعة حيوانات مفترسة تضمنت ثعابين وثعالب، من البيوت حفاظاً على سلامة الناس، وذلك في إطار جهودها للحد من ظاهرة تربية الحيوانات المفترسة في العزب والبيوت.

وأكدت هنا السويدي مدير عام هيئة البيئة والمحميات الطبيعية أن الهيئة تبذل جهوداً لتحجيم ظاهرة تربية الحيوانات المفترسة في العزب والبيوت، والتي تتطلب اشتراطات واضحة ومحددة من الصعب التغاضي عنها أو تجاوزها، وكشفت عن جهود حثيثة تقوم بها الهيئة من أجل إصدار قانون اتحادي يعاقب من يؤويها بالحبس لمدة شهر وإلزامه بدفع غرامة مالية قيمتها 30 ألف درهم، لافتة إلى أن دولة الإمارات طرف في اتفاقية سايتس لمنع الاتجار بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.

وأكدت السويدي أن مشكلة الحيوانات المفترسة التي يقتنيها بعض أفراد المجتمع أضحت ظاهرة مقلقة وتشكل خطراً على المجتمع وعلى أفراد الأسر التي تقتني هذه الحيوانات منذ إصدار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القرار الإداري رقم 15 لسنة، 2014 بشأن حظر حيازة الحيوانات الخطرة والمفترسة في إمارة الشارقة.

وقالت إن الحيوانات المفترسة يتم إيواؤها في أول مركز لإيواء ورعاية الحيوانات الخطرة والمفترسة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى أن المركز تم إنشاؤه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة وفقاً للقرار الإداري رقم 15 لسنة 2014 بشأن منع حيازة الحيوانات الخطرة والمفترسة في إمارة الشارقة.

وأوضحت أن موقع المركز مناسب لاحتواء هذه الحيوانات نظراً لبعده عن مركز المدينة إضافة إلى احتوائه على قسم الزواحف والطيور وعالم الحيوانات الليلية والحديقة المفتوحة والحيوانات البرية ليعزز مكانته ليصبح قبلة للسياح والزوار، ويحتوي على 3 وحدات، الوحدة الأولى تضم 8 أقفاص مخصصة للنمور والفهود والسباع، فيما تختص الوحدة الثانية بالقرود والدببة وتحتوي على 8 أقفاص وفي الثالثة تم تخصيص 6 أقفاص للحيوانات اللاحمة، وقفصين للتماسيح ببركة مائية على عمق متر، مهيأة وفق البيئة المناسبة لهم.

ونوهت إلى أن المركز يحتوي على غرف فحص وبيطرة للحيوانات ومشرحة للأغراض العلمية إلى جانب المرافق الخدمية المصاحبة، وقالت إنه تم إنشاء أسوار حماية ذات تيار كهربائي به لأغراض الأمن والسلامة.