"أجيال التسامح" يتعرفون إلى مهام طيران شرطة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) استقبلت إدارة طيران شرطة أبوظبي طالبات برنامج أصدقاء الشرطة الصيفي «أجيال التسامح 2019».

وتعرفت الطالبات على مهام وخدمات إدارة طيران شرطة أبوظبي، وكيفية التعامل مع البلاغات، وجهودها في تكامل العمل الشرطي.

واستمعن إلى شرح من المقدم طيار حماد راشد الكتبي، حول آلية عمل إدارة طيران شرطة أبوظبي والواجبات والخدمات الإنسانية التي يقدمها للمجتمع، وطريقة عمل غرفة العمليات وسرعة الاستجابة ضمن نطاق تقديم أفضل الخدمات الشرطية.

وأوضحت مها الهاشمي، مدير فرع التوجيه الثقافي والمعنوي بإدارة المراسم والتوجيه المعنوي والمشرفة على تنفيذ البرنامج أن برنامج أصدقاء الشرطة «أجيال التسامح» يسعى إلى غرس القيم الأصيلة في نفوس الطلبة، وتوجيههم إلى زيارات ميدانية لصقل مهاراتهم، ومساعدتهم على تحقيق التطلعات والطموحات المستقبلية عبر أنشطة وبرامج هادفة.

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