"صيفنا بارد" في الحمرية

الشارقة (الاتحاد) أطلقت بلدية الحمرية مبادرة «صيفنا بارد»، والتي استهدفت كوادرها العاملة في إطار رؤيتها لتعزيز الإنتاجية والتواصل الداخلي في بيئة العمل بين الإدارات والأقسام العاملة.

وباشر على تنظيم المبادرة قسم العلاقات العامة في إدارة التفاعل المؤسسي ببلدية الحمرية، والتي تضاف إلى رصيد الاهتمام بالموظف، وتهيئة سبل البيئة المحيطة له للعمل والإبداع.

وتتمثل المبادرة في القيام بالتواصل مع الموظفين في مختلف الشعب والأقسام، وتوزيع المثلجات والمرطبات الباردة خلال ساعات العمل، تجسيداً لرؤية البلدية في «عام التسامح»، ولتعزيز الجوانب المرتبطة بالتواصل البناء، وترسيخ قيم الإخاء في أوساط الموظفين.

وأشاد مبارك راشد الشامسي، مدير بلدية الحمرية بتنفيذ المبادرة، لافتاً إلى أنها لاقت استحسان زملاء العمل من الموظفين في مختلف الإدارات والأقسام، وعززت من البيئة المؤسسية وقيمها النبيلة القائمة على تحقيق السعادة والإيجابية، وتقديراً لدور الموظفين على مختلف الأعمال التي تحقق رؤية البلدية الاستراتيجية.

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