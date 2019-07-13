"دبي للسلع المتعددة" يوقع اتفاقيتين في الصين لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين

وقع "مركز دبي للسلع المتعددة المنطقة الحرة"، مذكرتي تفاهم مع كل من "المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية"في مدينة هانغتشو، ودائرة التجارة في مقاطعة شاندونغ في مدينة تشينغداو، لدعم وتعزيز التبادل التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، وجذب استثمارات صينية مباشرة إلى دبي.

وجاء ذلك خلال زيارة وفد من المركز لمدينتي هانغتشو وتشينغداو في إطار سادس حملاته الترويجية المباشرة "وجد من أجل التجارة" لعام 2019، حيث شهدت مشاركة حوالى 400 شخصية من قادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين، وجرى خلالها مناقشة إمكانات النمو الكبيرة التي تقدمها دبي ومركز دبي للسلع المتعددة للشركات الصينية التي تتطلع لتوسيع أعمالها نحو الأسواق العالمية. وحظيت الحملة الترويجية بدعم رسمي من وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية.

وقالت فريال أحمدي الرئيس التنفيذي للعمليات في "مركز دبي للسلع المتعددة" أن المركز نجح في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة في المنطقة وبوابة رئيسية للوصول إلى الأسواق الآسيوية"، معربة عن فخرها بأن لدى المركز الإمكانات التي تؤهلنا لنكون طرفاً فاعلاً في مبادرة الحزام والطريق الصينية، من خلال تطوير مبادرات وطنية، وتسهيل فتح قنوات جديدة للتبادل التجاري بين دبي والصين.

وأضافت أحمدي: "أننا نشهد اليوم بالفعل زيادة في عدد الشركات الصينية التي تختار دبي مقراً لتأسيس أعمالها، أضف إلى ذلك أكثر من 400 شركة صينية مسجلة في المركز. ونحن على ثقة من أن مذكرتي التفاهم الجديدتين والاتفاقات الأخرى الموقعة سابقاً، ستدعم نمو عدد الشركات الصينية الوافدة إلى دبي خلال السنوات المقبلة".

وأشارت إلى أن الصين تعدّ من أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث من المتوقع أن يصل حجم التجارة بين البلدين إلى 257 مليار درهم بحلول العام 2020. ولا تزال الصين تعتبر الشريك التجاري الأول لدبي حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بينهما 139 مليار درهم في العام 2018. وفي الشهر الماضي نظمت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بعثة استثمارية إلى المدن الرئيسية في الصين، في إطار جهودها الإستراتيجية المتواصلة لدعم البرنامج العالمي لتطوير البنية التحتية وفق مبادرة "الحزام والطريق".

ونوهت أحمدي بأنه في أبريل من العام الجاري أعلنت الصين عن استثمار بقيمة 12.49 مليار درهم في مشاريع استثمارية ضمن قطاعي الشحن والمواد الغذائية في دبي كجزء من مبادرة "الحزام والطريق". كما أكدت الصين مشاركتها في معرض "إكسبو 2020 دبي" ورصدت لبناء جناحها الخاص في المعرض استثماراً بقيمة تتجاوز 367 مليون درهم.

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ومن جانبه أعرب وانغ قوه تشن رئيس "المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية"في مدينة هانغتشو عن سعادته بتوقيع اتفاقية شراكة مع مركز دبي للسلع المتعددة الذي يعتبر منطقة حرة رائدة على مستوى العالم، ويتمتع بعلاقات قوية مع الصين، مؤكداً أن هذا التعاون سيمكننا من مواصلة دعم مبادرة الحزام والطريق الصينية وتعزيز وتنويع العلاقات التجارية بين بلدينا، معرباً عن تطلعه إلى العمل عن كثب معاً وتمكين شركات هانغتشو ومجتمع أعمالها من الوصول إلى فرص استثمارية جديدة".

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وأفاد تشن بأن مجلس هانغتشو الصيني لتعزيز التجارة الدولية سيقوم بإرسال وفد تجاري مكون من 19 مسؤولاً كبيراً لزيارة مركز دبي للسلع المتعددة في يوليو الجاري.

ومن جهته قال يان زوان مدير إدارة التجارة في شاندونغ: "اخترنا التعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة لما يتمتع به من سمعة طيبة وخبرات قوية وشبكة علاقات واسعة مع مجتمع الأعمال الصيني. ونحن على ثقة من أن هذه الاتفاقية ستساهم في تعزيز علاقتنا التجارية مع إمارة دبي وتؤدي إلى زيادة فرص التجارة والاستثمار للجانبين في المستقبل القريب".

ومنذ انطلاقتها جابت الحملات الترويجية الدولية لمركز دبي للسلع المتعددة "وجد من أجل التجارة" 17 مدينة حول العالم مستضيفةً أكثر من 3000 شركة. ويجمع برنامج الحملات قادة الأعمال الراغبين بتوسيع أعمالهم نحو دبي وتنمية أنشطة شركاتهم، ويقدم لهم معلومات ورؤى مهمة حول أبرز مزايا تأسيس الشركات في دبي والفرص الكبيرة التي توفرها الإمارة للنمو والتوسع في المنطقة وخارجها.