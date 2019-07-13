أسكوت للفنادق تعيّن صوفيا بريان مديرةً لإدارة التسويق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

أعلنت إدارة أسكوت، أكبر مالك ومشغل للشقق الفندقية في العالم، عن تعيين صوفيا بريان مديرةً لإدارة التسويق في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، وسوف تكون صوفيا مسؤولة عن 12 فندقاُ موزّعاً على 11 مدينة و7 دول منها السعودية والإمارات والبحرين وعمان وغانا، إلى جانب 13 فندقاً جديداً تعمل أسكوت على افتتاحها في المنطقة خلال العامين المقبلين، والتي يتوزع سبعة منها في السعودية ، وتتوزّع ستة فنادق بين الإمارات وغانا وعمان وكازاخستان.

هذا ولدى صوفيا عشر سنوات من الخبرة في مجال التسويق والتواصل وتطوير العلامات الفندقية في قطاع الضيافة والفنادق الفخمة ،ولها خبرة في العمل مع عددٍ كبيرٍ من العلامات العالمية التي نجحت في الوصول إلى قائمة فورتشن لأفضل 500 علامة فندقية دولية في الإمارات وأفريقيا، وقد بنت لنفسها على مرّ السنين سجلاً حافلاً من النجاحات في بلورة وتنفيذ استراتيجياتٍ للتوعية بالعلامات الفندقية ، وتعزيز تفاعل المستهلك مع هذه العلامات، وتحمل صوفيا شهادة الباكالوريوس في التواصل وشهادة ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الأخوين في المغرب، إلى جانب دبلوم في ريادة الأعمال من جامعة كانسا غايدا في أوساكا (اليابان)، وماجستير في علم النفس من جامعة هارفرد في الولايات المتحدة.

وتعقيباً على التعيين الجديد، قال فنسنت ميكوليس، مدير عام "أسكوت" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "نحن مسرورون للترحيب بصوفيا ضمن الفريق، ونحن اليوم نسعى إلى التوسّع والاقتراب أكثر فأكثر من هدفنا الاقليمي المتمثّل بالوصول إلى خمس آلاف وحدة فندقية بحلول عام 2020 في المنطقة، وعليه من الضروري أن نعزّز فريقنا القيادي الأعلى بعقولٍ قادرة على تأمين الفكر الاستراتيجي المبدع ، وإن صوفيا تملك سجلاّ حافلاً بالنجاحات مع علاماتٍ تجاريةٍ رائدةٍ في مجال الضيافة والفنادق في المنطقة، وقد أثبتت ذكاءها وهي تملك خبرة عملية في التسويق وبالتالي ستكون عنصر قوة في الفريق في ظل مساعينا إلى توسيع حجم أعمال أسكوت في المنطقة".

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وبدورها قالت صوفيا بريان مديرة إدارة التسويق في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا :"يسرّني الانضمام إلى أسكوت العالمية للفنادق، في الوقت الذي يشهد فيه قطاع الضيافة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تحوّلاتٍ سريعة ، وهو قطاعٌ ديناميكي يعد بالنمو المتواصل، وأنا أتطلع للعمل عن كثب مع الفريق والمشاركة في رفع علامة أسكوت إلى أعلى المستويات على خارطة الفنادق العالمية".

الجدير ذكره بأن لدى صوفيا خبرة في تعليم اختصاص التسويق في الجامعات وتقديم الخدمات الاستشارية حول موضوع التواصل إلى فنادق ومنتجعات الفئة خمسة نجوم في المغرب، وقد عملت في عام 2014 في فندق قصر الإمارات في أبو ظبي، و تم تكليفها بإعادة إحياء العلامات التجارية الأربع عشرة التي تقدّم خدمات الأطعمة والمشروبات والترفيه في الفندق، وقد كان للسيدة بريان دور أساسي في نجاح العلامات التجارية في الفندق ، وفي إطلاق وتسويق المنتج الفندقي الصحي الذي حصد عدة جوائز، وقبل الانضمام إلى أسكوت تولّت صوفيا دور مدير التسويق في شركة استشارية قائمة بدبي تتولى إدارة محفظة من العلامات التجارية منها الجميرة، إعمار، برج العرب، وكمبنسكي.